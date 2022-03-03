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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حليب البقر هو سائل غني بالمغذيات تنتجه الغدد الثديية للأبقار ، يتوفر حليب البقر في أشكال مختلفة بما في ذلك الحليب كامل الدسم ، و حليب 2٪ ، و حليب 1٪ ، وحليب خالي الدسم ، وحليب خالي من اللاكتوز.

حليب البقر هو غذاء كامل فهو من أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات على كوكب الأرض. لا يحتوي فقط على توازن جيد من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون ، ولكنه أيضًا مصدر جيد للفيتامينات والمعادن . على الرغم من أن بعض أنواع الحليب تحتوي على فيتامينات ومعادن مضافة ، فإن حليب البقر لا يحتوي على مكونات إضافية في شكل إضافات أو مواد حافظة.

عرف استهلاك حليب البقر و منتجات الألبان عبر الثقافات المختلفة منذ سنوات في حين تم إدخال حليب اللوز مؤخرًا في الثقافة الغربية كبدائل للأفراد الذين لا يستطيعون تناول حليب البقر لأسباب صحية أو لأسباب شخصية.

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ما هو الفرق بين حليب الأبقاء و حليب اللوز؟ وأيهما أفضل للصحة؟

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ما هو حليب اللوز؟

حليب اللوز هو حليب نباتي ناتج عن خلط اللوز مع الماء، يتم تصنيعه عن طريق طحن ثمرة اللوز و غالبا ما يستخدم كبديل للحليب المستحلب من الأبقار و غيرها من الحيوانات.

حليب اللوز مختلف عن حليب الأبقار،فهو لذيذ الطعم وأكثر سماكة .

غالبًا ما يستهلك حليب اللوز أولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز وغيرهم ، مثل النباتيين ، الذين يتجنبون منتجات الألبان. يأتي حليب اللوز التجاري بنكهات محلاة ، و غير محلاة ، بنكهة الفانيليا و الشوكولاتة ، و عادة ما يكون مدعمًا بالمغذيات الدقيقة. ويمكن أيضًا صنعه في المنزل باستخدام الخلاط واللوز والماء.

بلغت مبيعات حليب اللوز العالمية في عام 2018 5.8 مليار دولار أمريكي ، ونمت بنسبة 14٪ سنويًا ، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 مليار دولار في السوق العالمية بحلول عام 2025.

مقارنة بين حليب اللوز و حليب الأبقار

قيمة غذائية لكل كوب حليب اللوز

سعرات حرارية: 40 سعرة حرارية

بروتين : 1.0 جرام

دهون : 3.0 جرام

كربوهيدرات : 2.0 جرام

ألياف: 1.0 جرام

السكريات : 0.4 جرام

قيمة غذائية لكل كوب 2٪ حليب بقر

سعرات حرارية : 122 سعرة حرارية

بروتين : 8.1 جرام

دهون : 4.8 جرام

كربوهيدرات : 12.3 جرام

ألياف : 0.0 جرام

السكريات : 12.3 جرام

لا يحتوي حليب اللوز على الكوليسترول و لا على اللاكتوز بعكس الحليب الحيواني، و لا يحتوي على أي منتج من المنتجات الحيوانية. وهو مناسب للنباتيين الذين لا يشربون الحليب الحيواني.

يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 40 سعرة حرارية ، بينما يحتوي كوب واحد من حليب البقرنسبة 2٪ على 122 سعرة حرارية ، مما يجعل حليب اللوز خيارًا أنسب في تخفيض السعرات الحرارية.

حليب البقر هو مصدر طبيعي للبروتين عالي الجودة ، بينما يحتوي حليب اللوز على كمية قليلة جدًا من البروتين. يحتوي كوب واحد من حليب البقر الذي يحتوي على 2٪ على 8.1 جرام من البروتين ، بينما يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 1.0 جرام من البروتين.

يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 3.0 جرام من الدهون ، بينما يحتوي كوب واحد من حليب البقر بنسبة 2٪ على 4.8 جرام من الدهون. على الرغم من أن بعض محتوى الدهون في حليب اللوز يأتي من اللوز ، إلا أن حليب اللوز غالبًا ما يحتوي على زيوت نباتية مضافة ، والتي تساهم في محتواها من الدهون ، ولكن الكمية تختلف حسب العلامة التجارية. يتوفر حليب البقر بمستويات مختلفة من الدهون، وبالتالي فإن محتوى الدهون الدقيق سيختلف بناءً على الشكل.

حليب البقر هو مصدر طبيعي للكربوهيدرات خاصة البسيطة على شكل سكر ، واللاكتوز مع كميات ضئيلة من السكريات الأحادية والسكريات قليلة الكثافة. يحتوي كوب واحد من حليب البقر نسبة 2٪ على 12.3 جرامًا من الكربوهيدرات ، بينما يحتوي كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى على 2.0 جرام من الكربوهيدرات.

حليب البقر مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن إذ يحتوي كوب واحد من الحليب بنسبة 2٪ على كمية كبيرة من فيتامين أ و ب وفيتامين د والكالسيوم و غيرها من الفيتامينات والمعادن. فقدان الدهون في الحليب بنسبة 1٪ و 0٪ يقلل من محتوى الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتي غالبًا ما يتم تحصينها. على العكس من ذلك ، يتكون حليب اللوز أساسًا من الماء ، وبالتالي يحتوي على فيتامينات ومعادن محدودة للغاية. يتم إثراء معظم ماركات حليب اللوز بفيتامين أ وفيتامين د و الكالسيوم.

يعد حليب البقر خيارًا صحيًا بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تناول حليب البقر أو اختيار عدم تناوله ، فإن حليب اللوز هو بديل نباتي جيد. بالمقارنة مع حليب البقر ، فإن حليب اللوز يحتوي على نسبة أقل من البروتين والدهون والكربوهيدرات والمغذيات الدقيقة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن الماء هو المكون الأساسي.

في الختام فإن حليب البقر وحليب اللوز هما طعامان مختلفان تمامًا. حليب البقر هو مصدر طبيعي للكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن ، في حين أن حليب اللوز هو بديل مائي ومقوى لأولئك الذين لا يستطيعون تناول منتجات الألبان.

بالنسبة لأولئك الذين يختارون حليب اللوز فمن الأفضل قراءة المكونات واختيار الأصناف ذات الحد الأدنى من السكر المضاف والمكونات الطبيعية.