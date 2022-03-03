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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، الأربعاء، قرارا "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا".

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بـ"الكف فورا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو"،

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بالأسماء: تعرف على الدول العربية التي صوتت في الأمم المتحدة على قرار إدانة روسيا لغزو أوكرانيا

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وبحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة صوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى، وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.

وذكر البيان أن الدول التي صوتت ضد القرار هي "روسيا، بيلاروسيا، أرتيريا، كوريا الشمالية وكانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي رفضت القرار"، أما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت فهي العراق، الجزائر، السودان.

وأشار البيان إلى أن الدول العربية المؤيدة للقرار هي: "الأردن والبحرين ومصر والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والصومال واليمن".