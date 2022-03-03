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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: ليست دمشق .. عاصمة دولة عربية ترفع صورة " بوتين" بعد غزو روسيا لأوكرانيا ما هو الفرق بين حليب الأبقاء و حليب اللوز؟ وأيهما أفضل للصحة؟ بالأسماء: تعرف على الدول العربية التي صوتت في الأمم المتحدة على قرار إدانة روسيا لغزو أوكرانيا فاكهة شهيرة تعطي قوة هائلة في النشاط الجنسي وتعيد الشباب وتمنع القلب من الجلطات - عشبة معروفة تخفّض نسبة الكوليسترول وتحد من مستوى السكر في الدم خلال ساعتين بحسب باحثون .. تعرف عليها شتهر اليمن بزراعة انواع عديدة من العنب ، ومن هذا العنب يصنع الزبيب عن طريق تجفيف العنب ، وقد أكدت دراسة دانماركية إن العنب المجفف ( الزبيب) يعطي قوة هائلة في النشاط الجنسي ويعيد للجسم نظارته وحيويته بالاضافة الى انه يحمي القلب من الضعف وتعرضه للجلطات ، وأشارت الدراسة أن الزبيب يحتفظ بأكثر خواص العنب الطازج ,خاصة الفيتامينات والمعادن ,ويمد الجسم بفوائد تزيد مقاوماته ,ومناعته ضد كثير من الأمراض وبه مقدار عال من البوتاسيوم ,والكالسيوم ,وسكر العنب ,ويعتبر منشطا لوظائف الكبد ، ليس ذلك فحسب بل ان الزبيب كما افادت الدراسة يساهم بشكل فاعل في مكافحة النزلات واحتراق الصدر والمعدة والأمعاء وكشفت الدراسة ان العنب الأحمر له دور فعال وكبير في الوقاية من أمراض القلب لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع حدوث الأزمات القلبية كما يحتوي العنب الأحمر سواء الطازج أو المجفف (الزبيب) على أحماض وألياف تعمل على مكافحة أمراض القولون كما يحتوي في تركيبه على مواد تخلص الدم من السموم ولذا فإن من الفاكهة المفيدة في تنقية الدم والكبد.

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