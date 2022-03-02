زوجان دخلا المطعم المفضل لديهم .. وحينما فتحا وجبة الطعام للأكل عثرا على مفاجأة غيرت حياتهم للأبد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوجئ زوجان في نيوجيرسي الأمريكية بعثورهما على لؤلؤة نادرة في طبق للمحار أثناء تناولهما وجبة في مطعمهما المفضل.

وكان الزوجان، ماريا ومايكل سبريسلر، يرتادان مطعم "لوبستر هاوس" في منطقة كايب ماي منذ عام 1987، لكن خلال زيارتهما الأخيرة حدثت مفاجأة سارة، حيث عثرا على لؤلؤة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات.

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وعن تلك الحادثة، تنقل صحيفة "إندبندنت" عن مايكل سبريسلر، قوله: "كنت أتناول المحارة رقم 12، وعندما التقطتها بالشوكة بدت ثقيلة نوعاً ما، لكنني لم أفكر في الأمر، ثم عندما بدأت في تناولها لاحظت وجود شيء ما في فمي". ليعتقد سبريسلر للوهلة الأولى أنه كسر سناً، لكنه سرعان ما أدرك أنها كانت لؤلؤة قطرها 8.8 مليمتراً. وعلى ما يبدو، فليس لدى الزوجان أي نية لبيعها، حيث وضعاها في علبة للمجوهرات.

قالت الزوجة إنها الذكرى الـ 34 للمرة الأولى التي زارا فيها المطعم، مضيفة: "لقد تناولنا العشرات والعشرات من المحار، ولم نعثر على أي شيء من هذا القبيل، لذا كان الأمر مثيراً للغاية".

وفيما يحتفل المطعم بالذكرى المئوية لتأسيسه، أوضحت سارة ستادنيكار، وهي إحدى العاملات في المكان: "أعمل في المطعم منذ حوالي 10 سنوات ولم أسمع ابداً عن شخص ما وجد لؤلؤة في المحار".

وقد يكون الزوجان عثرا على اللؤلؤة في المحار، لكن كل الرخويات بما في ذلك بلح البحر والأصداف الصغيرة يمكنها صنع لؤلؤ من الناحية الفنية، أما معظم تلك الموجودة في السوق فهي مستزرعة، يتم بذرها يدوياً وبكميات كبيرة، ومن المحتمل أن تكون قيمتها أقل بكثير من اللؤلؤ الطبيعي، اعتماداً على الحجم والشكل واللون والبريق وجودة الصدفة.