نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو متداول لكائن غريب في السعودية يثير الرعب .. لن تصدق ماذا ظهر فيه؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُفيد بظهور كائن غريب في المملكة العربية السعودية الفزع والرعب بين النشطاء .

وظهر في المقطع المتداول كائن له وجه إنسان وجسم قرد وادعى ناشروه إنه في محافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

وتسبب المقطع في حالة من الجدل والفزع على منصات التواصل وسط تساؤولات عن علاقة هذا الكائن بيأجوج ومأجوج.

ومن جانبها، أكدت “هيئة مكافحة الإشاعات” بالسعودية أن الفيديو المتداول للكائن الغريب في المملكة غير صحيح ولكنه عمل فني.

وقالت الهيئة “الفيديو ليس لكائن حي أو من السعودية، بل لعمل فني عرض بمعرض في فرنسا للفنانان الإيرانيان (بيمان بار أبادي وبباك إبراهيم دهكوردي).

وأوضحت أن العمل الفني “يحمل أسم Strange Aeons – We will meet you there”وهو ويتحدث عن عالم خيالي مليء بالمخلوقات الغريبة.