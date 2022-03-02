5 طرق لتنشيط الدورة الدموية للمخ

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساعد تنشيط الدورة الدموية للمخ في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ و الوقاية من الأمراض و التمتع بصحة عقليّة، ذاكرة و تركيز أفضل.

الدورة الدموية الدماغية (Cerebral circulation) هي إمداد الدم الذي يصل إلى دماغنا عبر شبكة من الأوعية الدموية في جميع الأوقات. يحتاج دماغنا إلى ما يقرب من 20٪ من الأكسجين المتاح ليعمل بشكل طبيعي.

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تعتبر الدورة الدموية الدماغية حاسمة في نقل الجلوكوز و العناصر الغذائية الأخرى إلى الدماغ . لذلك فإن أدائها الأمثل ضروري للحفاظ على صحة جيدة.

تنشيط الدورة الدموية للمخ يحمي صحة الدماغ و يساعد على الوقاية من الأمراض المرتبطة بضعف الدورة الدموية. كما أنه يبقيك أكثر نشاطًا و مليئًا بالطاقة. اكتشف كيفية القيام بذلك في هذا المقال المُقدّم من موقع علوم العرب :

كيف يمكن تنشيط الدورة الدموية للمخ ؟

كما يوضح استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية لجرّاحي الأعصاب ، فإن العادات السيئة مثل التدخين و نمط الحياة المستقرة تضعف الدورة الدموية الدماغية. إذ يرتبط ضعف الدورة الدموية الدماغية أيضًا بمشاكل ارتفاع ضغط الدم و السكري وأمراض الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى أمراض أخرى تحدث بسبب نمط الحياة غير الصحي.

قم بممارسة التمارين الهوائية لتعزيز الدورة الدموية الدماغية

تتمتع التمارين الهوائية (بالإنجليزية: Aerobic exercise) بالقدرة على إمداد الدماغ بالدم و تزيد من سرعة تدفق الدم في المخ و تقلل من مقاومة الأوعية الدموية الدماغية عند النساء بعد سن اليأس.

التمارين الهوائية المنتظمة يمكن أن تخفف من التدهور الناجم عن الشيخوخة في تدفق الدم في المخ. فيما يلي بعض الاقتراحات الجيدة:

المشي كل يوم لمدة نصف ساعة.

اركض لمدة 15 دقيقة كل يوم.

مارس التمارين الهوائية في المنزل.

أطعمة تحسين الدورة الدموية في المخ

تلعب التغذية دورًا كبيرًا في صحة الدماغ و الوظيفة العقلية، كما يُظهر مقال نُشر في Nature Reviews Neuroscience . يُنصح بزيادة استهلاك الأطعمة التي تحسن تدفق الدم في المخ ، و خاصة تلك التي توفر مضادات الأكسدة و الكربوهيدرات و البروتينات و أوميغا 3 . فيما يلي بعض الخيارات:

بيض

التوت و الفراولة و الحمضيات

الحبوب الكاملة مثل الكينوا و الأرز البني و دقيق الشوفان و الشعير و غيرها

الأحماض الدهنية الأساسية (السلمون و السردين و الأفوكادو و زيت الزيتون و المكسرات و بذور اليقطين)

الطماطم و اللفت و البروكلي و السبانخ و الهليون و غيرها

تجنب التدخين و السمنة و التوتر

من الضروري أن تأخذ هذه العبارة في الحسبان: التدخين و زيادة الوزن و التوتر هم أعداء صحة دماغك. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Journal of Pharmacological Sciences ، فإن التدخين يغير من زيادة تدفق الدم في المخ بوساطة أكسيد النيتريك و يؤثر بدوره على تطور مرض الزهايمر.

تدريب الدماغ كل يوم

لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، من الضروري أيضًا تحسين وظائفه المعرفية : الذاكرة ، و الفضول ، و الاهتمام اليومي … كل هذا ينشئ روابط جديدة بين الخلايا العصبية لدينا و يعزز تكوين الأنسجة الأكثر مقاومة للأمراض المحتملة .

لذلك لا تتردد في تعلم أشياء جديدة كل يوم ، و القراءة ، و الاشتراك في الفصول الدراسية ، و احتفظ بدفتر يوميات و اكتب أفكارك و اكتشف ما يقدمه العالم لتحسين ذاكرتك و تركيزك.

قوة المشاعر الإيجابية

يؤدي التوتر والقلق اليومي إلى تغيير كيمياء الدماغ العصبية. يمكن أن يسبب هذا التغيير تقلبات تهدد الدورة الدموية الدماغية.

على العكس من ذلك ، يمكن أن يكون للمشاعر الإيجابية تأثير مفيد ، ليس فقط على تدفق الدم في المخ ، و لكن أيضًا على الوظائف الإدراكية. اتبع هذه النصائح:

هل لديك روح الدعابة!

مارس الاسترخاء أو اليوجا لتعيش اللحظة.

اعتن بعلاقاتك ، و استمتع بأصدقائك و عائلتك … لا تبقى في المنزل!

لتحسين الدورة الدموية الدماغية ، يجب على المرء أن يعيش حياة صحية

لتنشيط الدورة الدموية للمخ و تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، يكفي بشكل أساسي تبني عادات نمط حياة صحي. هذا سيساعدك على أن تكون أكثر نشاطًا و تركيزًا. إذا كنت تشك في وجود مرض يمكن أن يضر بصحة الدماغ، فاطلب العناية الطبية.