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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق الأزهر الشريف، على القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بشأن منع منتخب وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات لحين إشعار آخر؛ وذلك بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وجاء ذلك، حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في بيان رسمي له، تضامن كرة القدم، بشكل تام، مع الشعب الأوكراني، فضلًا عن السماح لأندية المنتخبات الأوروبية بارتداء تيشيرتات، منقوشا عليها عبارات: لا للحرب، وغيرها من العبارات التي تتضامن صراحة مع أوكرانيا، وهو ما يتنافى مع شعار الفيفا الشهير: فصل السياسة عن الرياضة.

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مصر.. الأزهر يهاجم "الفيفا" ويوجه له سؤالًا محرجًا بسبب قراره الأخير بشأن روسيا

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من جانبه، رفض الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لسياسة الحرب، مؤكدا أنها لا تجلب سوى مزيد من الدمار، وفق ما نُشر في العدد الجديد من مجلة صوت الأزهر، الناطقة باسم الأزهر الشريف.

في الوقت نفسه، وجه الأزهر سؤالا للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بعد قراراته ضد روسيا؛ مستنكرًا: هل تعرف فلسطين؟؛ ليعقب: الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ، وانهى قائلًا: لا يجب الكيل بمكيالين؛ وهو ما يعير عن استنكار الأزهر لما يفعله الفيفا، بشبب تجاهله للقضية الفلسطينية المشتعلة منذ زمن بعيد، تحت شعار فصل السياسة عن الرياضة.