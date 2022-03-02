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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنه تم رصد مقطع لشخص يدعي بأن تفاعل الملح مع الليمون يسبب العديد من الأمراض بخلاف الملح الصخري. وأوضحت أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع هو ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعية في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح والتي بدورها تحول الملح الى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس . تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: إضافة الملح مع الليمون يتسبب في الإصابة بالأمراض.. وتضيح مهم من الغذاء والدواء السعودية هل توفى حارس "أردوغان" الشخصي بنوبة قلبية أثناء زيارته للسنغال؟.. التحقيقات الأولية تكشف مفاجأة! عاجل: تصريح صادم من لافروف بشأن الحرب العالمية الثالثة : نووية ومدمرة لم يرَ عائلته منذ اندلاع الحرب.. أين يختبئ الرئيس زيلينسكي؟ لون براز الطفل..ماذا يخبرك عن حالته الصحية؟ فاتنة وأنيقة.. شاهدوا كيف ظهرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان في أحدث ظهور لها 3 مشروبات تسيطر على نسبة السكر في الدم فورا الأسلحة الحرارية.. سلاح بوتين الذي يمحو البشر والحجر أول قوات عسكرية خاصة من دولة غربية تصل أوكرانيا لقتال الروس نقص فيتامين B12 يسبب ضيق التنفس والشعور بالإغماء والصداع وشحوب الجلد وطنين الأذن وفقدان الشهية.. تعرف على علامات نقص هذا الفيتامين إلهام علماً بأن إضافة اليود لملح الطعام هو الغرض الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة رقم 1843 SFDA.FD/GSO " ملح الطعام"، ونصحت بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة انواعه حيث أن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.

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