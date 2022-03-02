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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الحرب العالمية الثالثة في حال اندلاعها ستكون نووية ومدمرة.

وقال إن أسلحة نووية ستستخدم، ودمارًا واسعًا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة، وجاء ذلك نقلًا عن وكالة الإعلام الروسية، بالتزامن مع إكمال الحرب في أوكرانيا أسبوعها الأول.

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عاجل: تصريح صادم من لافروف بشأن الحرب العالمية الثالثة : نووية ومدمرة

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واستكمل لافروف حديثه، قائلًا، إن بلاده التي أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الأسبوع الماضي: "ستواجه خطرًا حقيقيًا إن حصلت كييف على سلاح نووي".

في الوقت نفسه، اتهم وزير الخارجية الروسي أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات مع موسكو "بسبب واشنطن".

ويستمر الهجوم العسكري الروسي الذي أعلن تنفيذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جاريًا منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الأربعاء يومها السابع على التوالى، فيما وصفته موسكو بأنه "عملية خاصة لنوع سلاح كييف وهو تبرير رفضته أوكرانيا، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.