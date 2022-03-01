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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عانت أليس روبرتس، البالغة من العمر 70 عاماً، من مشكلة الشخير لمدة 40 عاماً، والذي كان يجبرها على السهر طوال الليل، لذلك حاولت اتباع العديد من الحلول التي تساعدها على النوم لكن دون جدوى، إلا أنها عثرت على حل غير متوقع لمشكلتها.

عثرت أليس على علاج مشكلتها خلال تصفحها لموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، حيث وجدت أن أنسب طريقة لعلاج الشخير هو أن تغلق فمها بشريط لاصق طوله 2 بوصة تضعه على شفتيها كل ليلة حتى يمنع فتح فمها أثناء نومها.

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سيدة تعالج مشكلة الشخير بطريقة بسيطة وغريبة جداً

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ونجحت الطريقة الجديدة مع أليس واستطاعت أن تنام بانتظام طوال الليل، وقالت أليس، مدربة لياقة متقاعدة من وير، هيرتس: “لقد غير هذا حياتي حقاً للأفضل ..ليس علي أن أفعل ذلك إلى الأبد، لكنني أجده مريحاً جداً لدرجة أنني لن أنام بدونه الآن..كنت دائماً منهكة، وأحبطني التعب، لذلك شعرت بالحزن “.

وأضافت :”أنا أمارس الرياضة، وأعيش بجوار النهر، لذلك لم أستطع فهم سبب شعوري بالحزن الشديد طوال الوقت. والآن أعلم أن السبب في ذلك هو أنني لم أستطع الحصول على ليلة نوم جيدة. وكان لدي هالات سوداء تحت عيني وأعتقد حقاً أن هذا سيصبح اتجاهاً رائعاً وسيساعد الكثير من الناس”.