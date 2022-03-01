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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتمتّع مشروب الحلبة مع الحليب للنساء بقيمة غذائية وصحية عالية، إذ تتميّز الحلبة بفوائدها المنوّعة إلى جانب استخداماتها الطبية. في حين يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية القيّمة التي تساعد في دعم نمو الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين.

حول فوائد الحلبة مع الحليب للنساء تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ"سيدتي نت" في المقال الآتي:

مزيج الحلبة مع الحليب يساهم في تحفيز هرمون الإستروجين، خفض نسبة السكر في الدم لدى مريضات السكري، خفض مستوى الكوليسترول في الدم وتحسين عملية الهضم.

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مشروب بسيط يحفّز هرمون الاستروجين ويخفض نسبة السكروالكوليسترول الضار في الدم

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فوائد الحليب الصحية

يحتوي الحليب على مجموعة متنوّعة من العناصر الغذائية التي تفيد صحة العظام مثل الكالسيوم، فيتامين دي D، الفوسفور والمغنيسيوم. وتناول الحليب ومنتجات الألبان يساهم في منع هشاشة العظام.

يعّد الحليب من أفضل مصادر الكالسيوم لصحة الأسنان، وهو يساهم في تحسين نمو العضلات وذلك بسبب البروتين الموجود فيه، بالإضافة إلى أنه يساعد على منع أوجاع وآلام العضلات ويجدّد السوائل التي تفقدها الرياضية أثناء النشاط البدني. كما تبيّن أن الحليب يريح الجسم ويساهم في التقليل من الآثار السلبية التي تتعرّض لها النساء أثناء الدورة الشهرية.

فوائد الحلبة مع الحليب وزيادة الوزن

للحفاظ على صحتكِ احرصي على تناول مشروب الحلبة مع الحليب، لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، فهو علاج فعّال لالتهاب الحلق وارتداد المريء، مفيد في حالة الإصابة بالديدان، يقلّل مستوى الكوليسترول في الدم. كما يحتوي على البروتينات والمعادن.

تحتوي الحلبة على فيتامينات ومعادن تساعد في علاج الجهاز الهضمي، زيادة الوزن، فضلاً عن فوائد الحليب الذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات ونسب مرتفعة من الكالسيوم الذي يساهم في نمو الجسم.

للواتي يعانين من نقص شديد في الوزن يمكنهن تناول كوب يومياً من الحلبة مع الحليب للتغلب على هذه المشكلة، حيث يساهم في علاج النحافة، لما تحتويه الحلبة من الزيوت المهمة، كما أن الحليب يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم لزيادة الوزن.

فوائد الحلبة مع الحليب للحامل

تساعد الحلبة مع الحليب على التخلص من الآلام والتقلّصات التي تشعر بها المرأة الحامل في الرحم والبطن، كما أنها تعمل على تحفيز الرحم. وفي فترة ما بعد الولادة تساعد الحلبة مع الحليب على زيادة إدرار اللبن للأم المرضعة، نظراً لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم الذي يحتاجه الطفل في هذه المرحلة.

فوائد الحلبة مع الحليب وتنقية الدم

يساعد هذا الخليط على تنقية الدم والتخلّص من السموم المختلفة، كما أنه يعمل على حماية الكبد من التليف ويحسّن الدورة الدموية للجسم.

فوائد الحلبة مع الحليب وتقوية الذاكرة

إن تناول كوب من الحلبة مع الحليب يومياً يحميكِ من المشاكل التي تواجه الدماغ والأعصاب، لأنه يحتوي على أفضل العناصر التي تحفظ وظائف الدماغ، كما أنه يساعد على التخلص من حالات التعب والإرهاق، ويساعدكِ على الاسترخاء. يعمل على تقوية الذاكرة ويحمي الدماغ من التعرّض لأمراض الشيخوخة ومنها مرض الزهايمر.

فوائد الحلبة مع الحليب والكوليسترول

الحلبة مع الحليب تساعد على تقليل نسب الكوليسترول بالدم، كما يعمل هذا المزيج على تحفيز وصول الأكسجين لجميع أجزاء الجسم والدم، والحماية من أمراض القلب والشرايين.

فوائد الحلبة مع الحليب للبشرة والأظافر

إن تناول الحلبة مع الحليب يساعدكِ على حماية البشرة والتخلص من مشاكلها، كما يساعد في القضاء على البذور والتصبغات الجلدية ويساهم في تفتيح لون البشرة وترطيبها بشكل جيد. بالإضافة الى أن هذا المزيج مهم جداً للحفاظ على صحة الأظافر.

فوائد الحلبة مع الحليب والأنيميا

مشروب الحلبة مع الحليب يحتوي على أفضل العناصر الغذائية ومنها المعادن والفيتامينات التي تساعد على علاج حالات فقر الدم والأنيميا.

فوائد الحلبة مع الحليب والجهاز الهضمي

يساعد في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي ومن البكتيريا الضارّة. كما أن الحلبة مع الحليب يساعد في علاج حالات عسر الهضم والإمساك.

فوائد الحلبة مع الحليب وخسارة الوزن

تلعب الحلبة مع الحليب دوراً كبيراً في خسارة الوزن، بفضل قدرتها على تعزيز معدّل الأيض المسؤول عن حرق الدهون المتراكمة بالجسم، بشرط ألا يتم تحليته بالسكر، مع مراعاة أن يكون الحليب خالياً من الدسم.

فوائد الحلبة مع الحليب والتهاب المعدة

يقلّل مشروب الحلبة مع الحليب من فرص الإصابة بالتهاب المعدة، الذي يسبّب للمصابات به مجموعة من الأعراض المزعجة مثل الغثيان، القيء والانتفاخ.

فوائد الحلبة مع الحليب وسكر الدم

تعتبر الحلبة مع الحليب من المشروبات الصحية لمريضات السكري، لأنها تساعد على ضبط مستويات السكر بالدم وتقليل مقاومة الأنسولين بالجسم. ومع ذلك يجب تناولها بشكل معتدل.

فوائد الحلبة مع الحليب واحتباس السوائل

تساهم الحلبة مع الحليب في تصريف السوائل الزائدة عن حاجة الجسم عن طريق عملية التبوّل، وهو ما يساعد على ضبط ضغط الدم ومنع تورّم الأطراف السفلية.

ملاحظة قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.