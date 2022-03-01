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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وفقاً لتوقعات الأبراج الصينية لعام 2022، فإنّ برج الديك الصيني سيكون الحظ حليفه على شتى الأصعدة. عنوان هذا العام هو الطموح والخيال والشهرة. عام حصد ثمار الجهود وتحقيق الأهداف. الحظ سيكون حليفه، كما أن مفاجآت غير متوقعة بانتظار برج الديك، فضلاً عن العديد من الأحداث التي تكشفها توقعات الأبراج الصينية لبرج الديك 2022 في السطور الآتية:

توقعات الأبراج الصينية لبرج الديك 2022

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مفاجأة غير متوقعة لمواليد هذا البرج خصوصا في حياتهم العاطفية والمهنية

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سنوات ميلاد برج الديك الصيني: 1969، 2029، 1981، 1993، 1945، 2005، 1957، 2017.

عام 2022 سيكون عام الشهرة والأضواء بالنسبة لمولود برج الديك الصيني. والحياة المهنية ستكون مثالية وستحصل على ترقية، مما يجعلك تمتلك رؤية أفضل للمقاربات التي عليك إعتمادها من اجل تعزيز حظوظك بالتقدم والنجاح في مكان العمل.

عام حيوي ومحفّز ومربح للغاية. سيكون للمحترفين ورجال الأعمال عاماً رائعاً. هو عام التوجّه والانطلاق نحو آفاق أفضل. يمكن للأشخاص في الأعمال التجارية بدء مشاريع جديدة. ستحقق طموحاتك إذا تمكنت من حسن التصرف في خطواتك. يمكنك التغلب على المشاكل بلباقة ومرونة. ولكن، الحظ الجيد يرتبط بقدرتك على التحكّم بطباعك؛ حيث التصرفات السلبية يمكنها أن تغطي على المهارات في العمل. انتبه، قد تشهد على خسارة مالية وذلك بسبب تهورك في مشروع ما.

هذا العام يحمل معه بعض المشكلات الصحية بالنسبة لمولود برج الديك الصيني، لذا، ينصك الفلك بعدم إهمال صحتك ومراجعة الطبيب المختص عند أي عارض صحي يواجهك.

توقعات برج الديك العاطفية

أما عاطفياً، سيكون لدى العازبين فرصاً ممتازة للزواج وعلى المتزوجين الكف عن النظر خارج نطاق الزواج وإلا ستصبح حياتهم بائسة. سيؤدي التوتر إلى مشاكل صحية، وبالتالي فإنّ الاسترخاء الكافي ضروري. فحظوظ المرتبطين أو المتزوجين، لن تكون مرتفعة وقد يواجهون خلافات عديدة.