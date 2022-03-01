حرب نويية وشيكة.. الزعيم المجنون يساند بوتين .. كوريا الشمالية تفاجئ العالم بموقف جنوني من الغزو الروسي على أوكرانيا: الغطرسة الأمريكية ولت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أبدت كوريا المشالية علنا دعمها السياسي لروسيا في مواجهة أوكرانيا متهمة ما أسمته «الغطرسة الأمريكية» بالسبب في الأزمة الحالية وذلك في أول رد فعل رسمي من قبل «بيونج يانج» منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا والتي بدأت فجر الخميس الماضي ودخلت يومها الرابع اليوم، إذ دخل الجيش الروسي مدينة خاركيف الاستراتيجية ومحاصرة مدن جنوبية.

ولطالما دعمت روسيا كوريا الشمالية على مدار السنوات الماضية، وتمسكت باستمرار بضرورة تخفيف العقوبات الدولية التي كانت تفرض على بيونج يانج جراء تجاربها الصاروخية، ومن ثم فالدعم الكوري لعملية الجيش الروسي أمرا متوقعا.

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كوريا الشمالية: السياسات الأمريكية سبب أزمة أوكرنيا بتجاهل مطالب روسيا

ورأت كوريا الشمالية أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة تفوق عسكري وتزدري طلب روسيا المشروع في الحفاظ على أمنها، وذلك في رسالة نشرت عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، وقعّها ري جي سونج الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية.

واعتبرت كوريا الشمالية أن السبب العميق في أزمة أوكرانيا يكمن في ما أسمته «استبداد وتعسف الولايات المتحدة»، حيث اتهمت «واشنكن» بتبني معايير مزدوجة حيال بقية العالم، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم السلام والاستقرار.

وقالت الخارجية الكورية الشمالية إنَّ أمريكا أيضًا تواصل إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها هذه الدول لضمان أمنها القومي، في إشارة إلى روسيا.

باحث: رد كوريا الشمالية بشأن أزمة أوكرانيا محدود

وقالت الخارجية في كوريا الشمالية في نفس الرسالة إن الأيام التي كانت أمريكا تهيمن فيها على العالم ولت، بينما قال بارك وون جون أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة إيوها، لوكالة أنباء «فرانس برس» في سيول قال إنَّ الرسالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، تشكّل رد فعل رسميا محدودا من بيونج يانج. وأوضح أن ذلك بسبب أن الرسالة نُشرت باسم شخص.

وروسيا هي واحدة من الحلفاء القلائل لكوريا الشمالية إلى جانب الصين، حيث كانت موسكو دعت باستمرار إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيوج يانج والتي كانت واشنطن تدعمها.