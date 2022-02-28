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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يجب التعامل مع مرض السكري بعناية، حيث يمكن أن تسبب مستويات السكر المرتفعة أو المنخفضة في الدم عدداً من المشكلات الصحية الخطيرة، ويعد التحكم في مستويات الجلوكوز بالدم أهم وسيلة لتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري، وهناك علامات مقلقة وخطيرة تستدعي الذهاب إلى المستشفى فوراً.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن جمعية الصليب الأحمر البريطانية قولها إن الشخص المصاب بالسكري يمكن أن يعاني من حالات طارئة تستدعي الذهاب إلى المستشفى فوراً، ومنها:

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لمرض السكري.. علامات خطيرة تستدعي الذهاب للمستشفى فوراً

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التعرق الغزير.

الإغماء.

فقدان الاستجابة المفاجئ.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه يجب على الشخص زيارة الطبيب في أقرب وقت إذا عانى من الأعراض التالي:

أعراض مرض السكري

الشعور بالعطش الشديد

التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

حكة في المناطق الحساسة

الجروح التي تلتئم ببطء

تشوش الرؤية