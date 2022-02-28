5 أمراض منتشرة يعالجها تناول هذا الحساء يومياً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يكون شوربة كريمة الفطر أحد أكثر أنواع حساء الكريمة المفضلة لدى العديد. يتحدث الكثير من الناس أيضاً عن الفوائد الصحية لحساء كريمة الفطر. في ما يلي بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من شوربة كريمة الفطر.

من المعروف أن الفطر غني ببعض المعادن. السيلينيوم هو أحد المعادن المفيدة للصحة. يلعب السيلينيوم في حساء كريمة الفطر دوراً مهماً في تحسين جهاز المناعة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حساء كريمة الفطر أيضاً على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تفيد في تحسين جهاز المناعة.

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2-جيدة لصحة الجلد

مضادات الأكسدة الموجودة في حساء الفطر قادرة أيضاً على حماية الجلد من علامات الشيخوخة. فإن الجذور الحرة هي السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة. في هذه الحالة، مضادات الأكسدة قادرة على محاربة الجذور الحرة بشكل فعال.

4-التحكم في الوزن

قد يعتقد البعض منكم أن جميع أنواع حساء الكريمة دهنية، ومن المحتمل أن تزيد وزنك. لكن هل تعلم أن إحدى الفوائد الصحية لشوربة كريمة الفطر هي التحكم في وزنك. هذا ممكن لأن حساء كريمة الفطر غني بالكربوهيدرات ولكنه منخفض السعرات الحرارية. لذلك، فإن تناول شوربة كريمة الفطر لن يجعلك تكتسب وزناً بسهولة. بدلاً من ذلك، فإن الألياف الغذائية قادرة على منحك الشبع ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

5-محاربة السكري

إن كريمة حساء الفطر ذات المؤشر المنخفض لنسبة السكر في الدم. تجعل شوربة كريمة الفطر الحل الغذائي لمرضى السكر. من الممكن أن الشوربة قادرة على إمدادك بالطاقة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون، لكنها لن تضر بمستوى السكر في الدم.

طريقة عمل شوربة كريمة الفطر

الخطوة 1

نأخذ وعاء ونضيف مرق الدجاج إلى المقلاة. يُضاف كوبَا فطر ونصف كوب بصل مفروم وملعقة زعتر، ويُطهى لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة منخفضة. بمجرد طهيها اخلطي المزيج بالخلاط اليدوي واتركيه جانباً.

الخطوة 2

في مقلاة، أضيفي 4 ملاعق زبدة وبمجرد أن تذوب، أضيفي إليها ملعقتيْ دقيق واخفقيها لمدة دقيقة واحدة حتى تنضج. نتبّل الآن بالملح والفلفل ونضيف أيضاً مزيج الفطر الذي قمنا بخلطه. ثم مزجها معاً جيداً، أطفئي النار وقدميها مع بعض خبز الثوم المحمص.