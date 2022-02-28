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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم أنّ مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف الناتو أصبحت على المحك في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال حمد بن جاسم في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”: ” أوروبا فاقت بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل، وبدلا من ذلك تخفيض عديد جيوشها وعتادها”.

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حمد بن جاسم يفجر نبوءة مرعبة بشأن مصير دول الخليج العربي بعد الحرب الروسية الأوكرانية

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وأضاف: “في عالمنا اليوم فإن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال”.

وحذر المسؤول القطري دول الخليج قائلا “ولعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الاوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا؛ وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه”.

وأضاف “ولذلك فلا بد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات. وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات”.

وأشار حمد بن جاسم في الختام إلى “أن أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية.”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد بدء تسليم طائرات مقاتلة وكميات “مهمة” من الأسلحة لأوكرانيا؛ لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وقال مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “أوكرانيا تحتاج إلى طائرات يمكن أن يقودها الأوكرانيون. تمتلك بعض الدول الأعضاء هذا النوع من الطائرات وسنوفرها لهم مع أسلحة أخرى لازمة للحرب”.





في السياق ذاته، بيّن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن بلاده بالتنسيق مع الحلفاء سيقدمون الدعم اللازم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن المساعدات العسكرية تقدر بمليار دولار.

وأضاف أنهم يعملون على إرسال المواد العسكرية إلى الجانب الأوكراني، لافتاً إلى أنهم يتواصلون مع الجانب الأوكراني بشكل مستمر.





ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الخامس الاثنين مع تكثيف المواجهات في العاصمة كييف ومناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية احتلال العاصمة.