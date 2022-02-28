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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر موقع مصراوي يوم الأحد 27 فبراير 2022، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: جنازة لفنانة جالا فهمي، ومطالبة الفنان حازم إيهاب بالدعاء لمولوده الأول، ويوسف الشريف يدشن حسابا على "إنستجرام"، وانتقاد ميمي جمال للمخرج هادي الباجوري، وحقيقة وفاة عادل إمام، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية:-

"ولد بعيب خلقي وخضع لجراحة".. حازم إيهاب يطلب الدعاء لمولوده الأول

طالب الفنان حازم إيهاب، جمهوره بالدعاء لمولوده الأول "يونس"، الذي رُزق به 18 فبراير الجاري. (التفاصيل من هنا)

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تفاصيل تهز الوسط الفني .. وفاة فنان شهير وجنازة فنانة معروفة وحقيقة رحيل عادل إمام

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بالصور| وزيرة الثقافة ودنيا سمير غانم وميرفت أمين بجنازة جالا فهمي

شهدت جنازة الفنانة جالا فهمي، تواجد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة.(التفاصيل من هنا)

بالصور| عمر خيرت في جنازة طليقته جالا فهمي

حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على التواجد في مقدمة مودعي طليقته الفنانة جالا فهمي، إذ استقبل مسجد مصطفى محمود جثمان الراحلة، استعدادًا لأداء الصلاة عليها. (التفاصيل من هنا)

"قتل بلا رحمة".. ماذا قالت وفاء سالم حول تغريدتها الغامضة عن جالا فهمي؟ (فيديو)

تحدثت الفنانة وفاء سالم، عن تغريدتها الغامضة التي كتبتها عبر السوشيال ميديا مؤخرا حول الفنانة الراحلة جالا فهمي وتعرضها لحرب نفسية.

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يوسف الشريف يدشن حسابا على "إنستجرام"

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