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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تظهر بين الحين والآخر بعض الألغاز التي تعتمد على الخدع البصرية، والتي تنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتداولها الكثيرون في محاولة لاختبار قوة التركيز والملاحظة.

ونشر موقع "بي سي ماغ" PCMag مجموعة من تلك الألغاز المعتمدة على الخدع البصرية، وننقل هنا أبرزها لقرائنا، وندعوهم لاختبار قوة إبصارهم وتركيزهم، ومحاولة الإجابة على تلك الألغاز التي تعتمد في أساسها على الخدع البصرية..

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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اختبر عقلك وتركيزك.. هل تستطيع الإجابة على هذه الخدع البصرية الشهيرة؟ (الإجابات مرفقة في الأسفل)

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ويمكن للقراء الاطلاع على إجابات الألغاز في الأسفل.

1- أي الدائرتين البرتقاليتين أكبر؟



2- هل الخطوط العرضية متوازية؟



3- كيف ترى هذا الشكل الحلزوني؟



4- كم عدد أرجل هذا الفيل؟



الإجابة الأولى: الدائرتان البرتقاليتان متساويتان في الحجم.

الإجابة الثانية: الخطوط العرضية بين المربعات السوداء والبيضاء متوازية.

الإجابة الثالثة: لا يوجد شكل حلزوني، بل هي دوائر داخل بعضها البعض.

الإجابة الرابعة: الفيل لديه 4 أرجل.