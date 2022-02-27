نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مواد غذائية تساعد على تخفيض ضغط الدم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الدكتورة إيرينا إيشينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم. وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يجب استبعاد المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، من النظام الغذائي، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.



وتقول، "المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، هي الأرز والحمضيات (البرتقال واليوسفي) والبطاطس والشوفان والبرغل والفواكه المجففة (المشمش المجفف والزبيب) والأسماك غير الدهنية، والحليب والزبادي واستخدام الزيت النباتي بدلا من الدهون الحيوانية، ويجب الامتناع عن تناول الزبدة والأطعمة الحادة والمتبلة والمالحة والأطعمة المعلبة والمعجنات والحلويات".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

اختبر عقلك وتركيزك.. هل تستطيع الإجابة على هذه الخدع البصرية الشهيرة؟ (الإجابات مرفقة في الأسفل)

اكتشاف أنقاض مدينة تجارية قديمة في بريطانيا

مواد غذائية تساعد على تخفيض ضغط الدم

خلع الحذاء اثناء الغناء أصبحت موضة النجوم على المسرح..ما هو السر؟ (صور+فيديو)

شاهد لحظة تدمير طائرة روسية بصاروخ أوكراني

7 علامات تدل على أن الرجل يحبك من قلبه ولن يخبي عنك سر

تعرف عليها لاول مرة..مواهب خفية للفازلين.. ستذهلك!

احذر ..خطر كارثي غير متوقع عند تناول البرتقال في هذه الحالة..خبيرة تغذية تكشف عن ذلك

شاهد كيف يستعد المدنيون الأوكرانيون لمواجهة القوات الروسية عبر حفر الخنادق

أسباب شائعة لتأخر حدوث الحمل..اليك الحلول الفعالة لذلك

مفاجأة..هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل قبل النوم

دون ريجيم او عناء..اليك السر الذي لم يخبرك به احد للحصول على جسم رشيق ومتناسق

هل شرب 8 أكواب من الماء لصحة أفضل.. خرافة أم حقيقة؟ اليك الاجابة الصادمة

10 فوائد لشرب الماء «على الريق» تغنيك عن تناول الأدوية.. تعرف عليها

عاجل : بوتين يأمر الجيش الروسي بتحريك القوات النووية وأمريكا ترد

5 أطعمة يومية ترفع مستوى الالتهابات في الجسم.. منها مرقة السلطة

عاجل : الاتحاد الأوربي يعلن إغلاق مجاله الجوي كاملا أمام الطيران الروسي

منها "الاستحمام والنوم"..7 أشياء تقوم بعد تناول الطعام مباشرة تهدد حياتك..تجنها فوراً

أقوى 5 مشروبات لحرق دهون الكرش والتخلص من بروز البطن ومنع انتفاخها وتكوين الغازات بها

بالفيديو..الجيش يحتفي بشابة أوكرانية احرقت ناقلة روسية بمفردها

وتضيف، في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب الامتناع عن تناول الأطعمة المقلية، في حين لرفع مستوى ضغط الدم المنخفض تنصح بتناول القهوة وعصير الرمان.

وتقول، "عند انخفاض مستوى ضغط الدم يساعد عصير العنب والشاي والشوكولاتة الداكنة والنبيذ الأحمر والملح والقرفة والعسل على رفعه".