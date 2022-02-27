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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول قيام مدنيين أوكرانيين بحفر الخنادق وتعبئة الأكياس بالرمال استعداداً للتصدي للقوات الروسية. وتستمر معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام سويفت المالي، ويستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: شاهد لحظة تدمير طائرة روسية بصاروخ أوكراني 7 علامات تدل على أن الرجل يحبك من قلبه ولن يخبي عنك سر تعرف عليها لاول مرة..مواهب خفية للفازلين.. ستذهلك! احذر ..خطر كارثي غير متوقع عند تناول البرتقال في هذه الحالة..خبيرة تغذية تكشف عن ذلك شاهد كيف يستعد المدنيون الأوكرانيون لمواجهة القوات الروسية عبر حفر الخنادق أسباب شائعة لتأخر حدوث الحمل..اليك الحلول الفعالة لذلك مفاجأة..هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل قبل النوم دون ريجيم او عناء..اليك السر الذي لم يخبرك به احد للحصول على جسم رشيق ومتناسق هل شرب 8 أكواب من الماء لصحة أفضل.. خرافة أم حقيقة؟ اليك الاجابة الصادمة 10 فوائد لشرب الماء «على الريق» تغنيك عن تناول الأدوية.. تعرف عليها عاجل : بوتين يأمر الجيش الروسي بتحريك القوات النووية وأمريكا ترد 5 أطعمة يومية ترفع مستوى الالتهابات في الجسم.. منها مرقة السلطة عاجل : الاتحاد الأوربي يعلن إغلاق مجاله الجوي كاملا أمام الطيران الروسي منها "الاستحمام والنوم"..7 أشياء تقوم بعد تناول الطعام مباشرة تهدد حياتك..تجنها فوراً أقوى 5 مشروبات لحرق دهون الكرش والتخلص من بروز البطن ومنع انتفاخها وتكوين الغازات بها بالفيديو..الجيش يحتفي بشابة أوكرانية احرقت ناقلة روسية بمفردها وصباح الأحد، أعلنت سلطات خاركيف دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا. وكانت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في كييف أطلقت ليل السبت الأحد، داعية السكان إلى الاحتماء بالملاجئ في العاصمة. ومن جانبه، أكد الجيش الأوكراني مساء السبت أن القوات الروسية "تواصل هجومها لتحصين كييف" بعد أن "أكملت إعادة تجميع وحداتها" على الجبهة الشمالية.

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