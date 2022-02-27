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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قبل الحديث عن أهمية أن يحرص الإنسان على شرب الماء يجب أن نتساءل : لماذا تناول الماء مهم ؟

قال الله سبحانه وتعالي :"وَجَعَلْنَاْ مِنَ المَاْءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاْ يُؤْمِنُوْنَ)، ليكون الماء سر الحياة لسائر المخلوقات على وجه الأرض ولذلك تصل نسبته من مساحة الأرض 71% وهو سائل شفاف ليس له طعم ولا رائحة، وصيغته الكيميائية H2O.

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10 فوائد لشرب الماء «على الريق» تغنيك عن تناول الأدوية.. تعرف عليها

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نسبة الماء في جسم الإنسان

وتختلف نسبة الماء في جسم الإنسان حسب عمره، فنسبته لدى الشخص البالغ 70-90% من جسمه الكلّي، أمّا الشخص المسن فيُشكِّل الماء ما نسبته 65-70% من جسمه، وتبلغ هذه النسبة لدى المواليد الجدد 85-90% من الوزن الكلي للطفل، فيما يُشكِّل الماء أكثر من 90% من وزن الجنين.

فوائد الماء للجسم

ويوجد الماء في جميع وظائف الجسم الحيوية فنجده متوفر في الخلايا والأنسجة والأعضاء ويعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق الهضم أو التنفس أو التعرق وتختلف النسبة التي يحتاجها كل إنسان من الماء حسب اختلاف نشاطه البدني والمناخ الذي يعيش فيه إضافة إلى ما يعانيه من أمراض أو مشكلات صحية.

أضرار نقص الماء من الجسم

ويؤدي نقص الماء من الجسم إلى الإصابة بالجفاف وخاصة في فصل الشتاء ويمكن ملاحظة الجفاف من خلال البشرة والعين والشفاه ويحدث ذلك بسبب عدم تناول الإنسان للماء بالقدر الكاف الذي يحتاجه جسمه أو أنه لا يتناول الماء أساسًا ويستبدله بالمشروبات والعصائر غير الصحية.

آلام المفاصل والعظام

وبحسب موقع "novosti" يؤدي عدم شرب كميات كافية من الماء إلى آلام مزمنة في العظام والمفاصل وتلف الكلى والمسالك البولية لأن الهياكل العظمية في الجسم تشكل حوالي 80% من الماء ولذلك يساعد شرب الماء على بقاء العظام والمفاصل مشحمة وأكثر مرونة .

عدم التبول

ويؤدي عدم شربك للماء بالقدر الذي يحتاجه جسمك إلى عدم الحاجة للتبول وهذا دليل على الجفاف وقد تلاحظ وجود لون أصفر أو بني داكن في البول وهو علامة أخرى للجفاف وفي الغالب يشير تغير لون البول إلى وجود سموم عالقة في الجسم.

فقدان الأملاح المعدنية

ويؤدي فقدان الماء من الجسم إلى فقدان الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم مما يسبب للإنسان مشاكل صحية عديدة لدورهم المهم في تنظيم ضغط الدم وإمداد الجسم بالطاقة والحفاظ على توازن السوائل وصحة العظام والعضلات.

الخمول والكسل والصداع

وعند حدوث الجفاف بسبب عدم شرب الماء بالقدر الكاف يصاب الإنسان بالخمول والكسل والصداع فضلًا عن العطش الشديد في فصل الصيف وجفاف الجلد .

كمية الماء المفقودة من الجسم يوميًا

ويفقد الشخص البالغ أكثر من 2.5 لتر من الماء يومياً، ويمكن أن نفقد نحو 0.5 لتر أثناء التنفس و0.5 لتر عند التعرق في بيئة معتدلة (هذا يزيد بشكل كبير في الطقس الحار أو فى الغرف الساخنة أو عند التمرين) ونحو 1- 1.5 لتر خلال التبول.

فقدان التركيز وضعف الإدراك

ويؤدي فقدان الماء من الجسم إلى فقدان التركيز وضعف الإدراك والإمساك وإذا لم يتم علاج الجفاف الخفيف يمكن أن تحدث الصدمة والغيبوبة والموت إذا لم تتم عملية تجديد السوائل في الجسم .

الجفاف

ويعد الشعور بالعطش إنذارًا مبكرًا للجفاف فإذا كنت تشعر بالعطش فأنت تعاني بالفعل من الجفاف المعتدل وعليك بدء تناول الماء بالكميات الكافية لجسمك يوميًا وعدم الاستهانة بذلك .

انخفاض ضغط الدم وانتفاخ العيون

ويؤدي الجفاف أيضًا إلى الشعور بالضعف العام وانخفاض ضغط الدم وانتفاخ العيون والجلد المتجعد ولمعالجته عليك شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء أو 8 أكواب يوميًا لتتمكن من مواجهة آثار الجفاف .

فوائد شرب الماء على الريق

في المقابل هناك فوائد عظيمة عند شرب الماء باستمرار إذا أدركتها فلن تتخلى عن جعل شرب الماء عادة يومية تستحق منك الحرص على ممارستها .

تنظيف الجسم من السموم

عند شرب الماء بانتظام على الريق حتى لو بمقدار كوب واحد سيتخلص جسمك من السموم التي تسبب الشعور بالتعب والإرهاق يوميًا وبالتالي سيقل الإحساس بالنعاس الصباحي وسوف تشعر بالنشاط والحيوية.

ترطيب البشرة والتخلص من حب الشباب

ويساعد شرب الماء الجسم على التخلص من السموم التي تسبب ظهور الحبوب والمشكلات المختلفة بالجلد إضافة إلى أنه يؤدي إلى ترطيب البشرة وجعلها أكثر حيوية وشبابا كما أنه يؤخر فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

قوة الشعر وإعادة حيويته

أيضًا يساعد شرب الماء على الريق في زيادة قوة الشعر وانخفاض تقصفه وتلفه إضافة إلى إعادة حيويته ولمعانه بشكل ملحوظ .

تحسين التمثيل الغذائي

ويحسن شرب الماء على الريق عملية التمثيل الغذائي بالجسم فيتحسن الهضم ويقل الشعور بالإمساك حتى بعد تناول الأطعمة المختلفة وذلك لأن عملية التمثيل الغذائي تزداد عند شرب الماء على الريق بنسبة 25%.

معالجة ارتجاع المريء

ويساعد انتظامك في شرب الماء على الريق يوميًا في معالجة الشعور بارتجاع المريء المستمر "إذا كنت تعاني من ذلك" مما يغنيك عن تناول الأدوية الخاصة بحرقة المعدة.

تخفيض الوزن

كما أن شرب الماء على الريق يساعد في تخفيض الوزن بسبب حرق السعرات الحرارية في الجسم وبالتالي يكون وسيلة فعالة وآمنة في التخلص من الوزن الزائد .

تحسين الذاكرة والإدراك

إضافة إلى ذلك يساعد شرب الماء على الريق في تحسن الوظائف العقلية كالذاكرة والتعلم والإدراك بسبب توفير الرطوبة اللازمة للجسم.

منع تكون حصى الكلى

وأيضًا يفيد شرب الماء على الريق في تخفيض احتمالية الإصابة بحصى الكلى لأن الماء يخفض الحمض في الجسم مما يمنع تكون الحصى .

غسل الأمعاء

تناول المياه صباحا يساهم في غسل الأمعاء وتطهيرها وتعزيز نظام الجهاز الهضمي لدى الإنسان، لأن المياه تدخل المعدة الخاوية فتعمل على إزالة أي بقايا للطعام وبذلك تمنع من حالات الإمساك وسوء الهضم، وتنظم عمل الجهاز الهضمي .

تحسين المناعة

ويؤدي شرب الماء يوميًا إلى تحسين مناعة الجسم وهو ما نصحت به وزارة الصحة والسكان قائلة :" يجب شرب السوائل بكثرة من 8: 10 أكواب يوميا لأنها مهمة لنشاط وحيوية ومناعة الجسم".

بديل الماء

وإذا كنت لا تريد الماء فيمكنك استبداله بعصائر الفواكه الطبيعية بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل.

احترس من الكمية وتنظيف الفم

ويفضل عند الشروع في تطبيق عادتك الجديدة بتناول الماء على الريق أن تنتبه للمقدار الذي تتناوله من الماء وألا تبدأ بشرب كميات كبيرة لأن المعدة بحاجة إلى التهيئة فيمكنك البدء بشرب كميات قليلة مثل كوب واحد من الماء ثم بالتدريج يمكنك زيادة المقدار .

ويفضل أيضًا الانتباه لضرورة تنظيف الأسنان قبل شرب الماء على الريق لعدم انتشار البكتريا الموجودة في الفم .