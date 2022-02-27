عاجل : بوتين يأمر الجيش الروسي بتحريك القوات النووية وأمريكا ترد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمرًا عاجلًا بوضع القوة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى على خلفية تصاعد الصراع في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن هذه الخطوة تأتي ردًا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب… بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا”.

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وأفادت وسائل روسية بأن هذا القرار جاء خلال اجتماع الرئيس بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف لبحث الوضع في أوكرانيا.

ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن قرار بوتين وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى محاولة للضغط على الوفد الأوكراني في المفاوضات التي يجريها مع موسكو .

ودعا الوزير الأوكراني في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” الحكومة الروسية للإصغاء لشعبها وحل مشاكلها الداخلية بدل تدمير أمة أخرى.

واشنطن تحذر

وفي السياق ذاته حذر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، روسيا من استمرار عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، داعيًا موسكو إلى وقف هجومها وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وقال “وربيرغ” في تصريحات لقناة “العربية” إن بلاده فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين مشيرًا أن كل الإجراءات العقابية أخذت بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، ومنها العقوبات المالية الخاصة بنظام التحويل المالي (سويفت).





وأوضح أنه سيكون لهذه العقوبات نتيجة كبيرة ومؤثرة بالنسبة للاقتصاد الروسي، وستفقد روسيا القدرة على التعامل مع الاقتصاد الدولي.





وفيما يتعلق بمسار المفاوضات بين موسكو وأوكرانيا أوضح المسؤول الأمريكي أن على روسيا سحب قواتها أولاً من كل المناطق الانفصالية داخل الحدود الأوكرانية ومنها القرم قبل الحديث عن أي مفاوضات.

وقال إن بوتين هو من أغلق الباب أمام أي مفاوضات أو أي حل سلمي، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي لا يقدر حدوث مفاوضات في ظل العملية العسكرية المستمرة.

في السياق ذاته، بيّن أن بلاده بالتنسيق مع الحلفاء سيقدمون الدعم اللازم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن المساعدات العسكرية تقدر بمليار دولار.





وأضاف أنهم يعملون على إرسال المواد العسكرية إلى الجانب الأوكراني، لافتاً إلى أنهم يتواصلون مع الجانب الأوكراني بشكل مستمر.

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الرابع،الأحد مع تكثيف المواجهات في العاصمة كييف ومناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية احتلال العاصمة.