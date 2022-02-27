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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت وكالات أنباء دولية قبل قليل إعلان الاتحاد الأوروبي غلق مجاله الجوي كاملا أمام الطيران الروسي، في إطار العقوبات التي يفرضها الاتحاد على روسيا جراء الحرب في أوكرانيا.

وليلة السبت إلى الأحد، أعلنت المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.

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عاجل : الاتحاد الأوربي يعلن إغلاق مجاله الجوي كاملا أمام الطيران الروسي

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وأكدت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سيعمل على شل قدرات بوتين لتمويل الآلة الحربية، متوعدة روسيا بدفع ثمن باهظ جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن العالم يشهد على صلابة الشعب والجيش الأوكراني.

ويعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الأحد في الساعة (17,00 ت غ) لمناقشة دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وفق ما أفاد دبلوماسيون السبت.

كذلك، سيبحث وزراء الخارجية فرض مزيد من العقوبات في ضوء موقف ألمانيا المتقدم السبت على صعيد إمكان استبعاد روسيا من نظام سويفت المصرفي العالمي، وذلك بعدما عارضت هذا الأمر بشدة.

وقال منسق السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون الأحد اجتماعا عن بعد لتبني إجراءات أخرى دعما لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأضاف عبر تويتر "سأطرح حزمة من المساعدات العاجلة للقوات المسلحة الأوكرانية، لدعمها في هذه المعركة البطولية".