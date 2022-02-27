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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، عن تفعيل "بند الحرب" بشأن الممرات المائية؛ تمهيدًا لإغلاقها أمام السفن الحربية.

وقال "جاويش أوغلو" في تصريحات تلفزيونية: "سننفذ بشفافية جميع بنود اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية" التي يعود تاريخ توقيعها إلى عام 1936 في سويسرا.

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عاجل : تركيا تهدد باستخدام الخيار العسكري والدخول في بند الحرب ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

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وتسمح أنقرة -بحسب بنود الاتفاقية- للسفن والبواخر الحربية التابعة للدول غير الساحلية في البحر الأسود أثناء وقت السلم أن تمر بحرية عبر مضائقها (مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود).

ووفقًا للاتفاقية؛ فإنه لا يمكن للسفن الحربية التابعة للدول غير الشاطئية البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يومًا، وبإمكان أنقرة أيضًا منع السفن والبواخر المدنية والتجارية من المرور في مضائقها إذا كانت طرفًا متحاربًا، لكنها في أوقات السلم تسمح بمرور تلك السفن والبواخر.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد، أمس السبت، دعوة بلاده لتركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية، لكن مصادر تركية نفت قيام أنقرة بمنع السفن الروسية.