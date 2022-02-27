الإمارات تنقلب على أمريكا وواشنطن ترد بغضب وتهدد بن زايد بقطع العلاقات مع أبوظبي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وجه وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” رسالة غاضبة إلى الإمارات على خلفية موقف أبوظبي الأخير في مجلس الأمن من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت مصادر دبلوماسية لموقع “إمارات ليكس”، أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى الليلة الماضية اتصالًا هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد عقب امتناع أبوظبي عن التصويت ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن.

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وأوضحت المصادر أن “أنتوني بلينكن” أبلغ بن زايد” استياء الإدارة الأمريكية من الموقف الإماراتي محذرًا من أن أبوظبي تخاطر بالعلاقات مع واشنطن حال تمسكه بسياساتها الحالية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان أمس إن بلينكن بحث مع عبدالله بن زايد الهجوم الروسي على أوكرانيا و”سبل بناء استجابة دولية قوية لدعم سيادة أوكرانيا من خلال مجلس الأمن الدولي”.

وامتنعت الإمارات والصين والهند السبت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا الأمر الذي قوبل بانتقادات أمريكية وأوروبية شديدة.

وقالت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن، السفيرة لانا نسيبة إن “الإمارات تدعم وقف العنف واستئناف الحوار وإرسال المساعدات الإنسانية”، دون أن تتطرق إلى سبب امتناعها عن التصويت على القرار.

وأكدت سفيرة الإمارات خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أنه يجب الإبقاء على سبل الحوار والدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه اعتبر مراسل “سكاي نيوز” البريطانية “مارك ستون” أن امتناع الإمارات عن التصويت “أمر لافت للنظر وسيؤدي إلى توتر العلاقات مع أمريكا”.

وبدوره وصف الكاتب في وكالة “بلومبرج” الأمريكية “خافيير بلاس” هذا الموقف بأنه “لحظة لن تنسى بالنسبة لحليف أمريكي في الشرق الأوسط”.

هذا واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا.