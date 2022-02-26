نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حالة نادرة.. عراقي لم ينم منذ أكثر من عشرين عاماً.. إليكم قصته المثيرة! (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - منذ نحو عشرين عاماً لم يتمكن “سعد نعيم جبار” من النوم لأكثر من 15 دقيقة متواصلة، في حالة غريبة لا تحدث إلا نادراً.

وحول أسباب الحالة الغريبة، يقول ابن عم سعد، واسمه “محمد داهي” في حديث لمنصة “NRT عربية” إن سعد تعرض لحـ.ـادثة لا تزال مجهولة حتى اللحظة، وذلك أثناء عمله في الجيش العراقي.

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وأشار “محمد” في معرض حديثه إلى أن “سعد” لا يستطيع النوم منذ نحو عشرين عاماً بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لا ينام أكثر من خمسة عشر دقيقة متواصلة.

ونوه “محمد” أن عائلة “سعد” حاولت عـ.ـلاجه بشتى الطرق والوسائل المتاحة، بما في ذلك أخذه إلى أطباء وروحانيين كذلك الأمر، لكن دون أي فائدة.

فيما أكد “سعد” أن الحالة التي تلازمه تعود نتيجة أمر حصل معه أثناء خدمته في الجيش العراقي، لكن دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الأمر الذي حدث معه.

ولفت “سعد” أن بعض الأطباء الذين شاهدوا حالته أبلغوه بوجود تلـ.ـف في الدماغ يؤدي إلى عدم قدرته على النوم بشكل متواصل، فيما قال آخرون أن عدم القدرة على النوم ترجع إلى مـ.ـرض نفسي يعـ.ـاني منه “سعد”.