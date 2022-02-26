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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكدت العديد من الدراسات الحديثة والتقارير ومنها تقرير لموقع “Organic facts” وجود الكثير من الفوائد الصحية للزبيب سواءً الأصفر أو الأسود، لاسيما بما يتعلق بمنع تكوين حصى الكلى والحماية التي يمنحها لصحة الكبد، بالإضافة لتحسين الهضم.

في هذا التقرير سوف نذكر لكم أهم فوائد الزبيب الأصفر والأسود والتأثيرات الإيجابية لتناوله بانتظام على صحة جسم الإنسان بشكل عام.

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نوع من المكسرات يسيطر على مرض السكري ويخفض الأنسولين ويمنع تكوين حصى الكلى ومفيد لصحة الكبد

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وقبل أن نبدأ بذكر فوائد الزبيب، لابد أن نتعرف على كيفية الحصول عليه، إذ يتم الحصول على الزبيب عبر تجفيف العنب سواءً عن طريق مجففات أو من خلال أشعة الشمس التي تحول العنب إلى حبات زبيب ذات لون أصفر أو أسود في بعض الأحيان إلى اللون الأخضر.

ويتميز الزبيب فضلاً عن غناه بالفوائد والقيمة الغذائية للإنسان، بمذاقه المستحب ونكهته الحلوة، حيث يواظب الكثير من الناس على تناوله بشكل منتظم نظراً للفوائد الكبيرة لهذه الثمار المجففة.

وتشير الدراسات إلى أن كل 45 غرام من الزبيب تحتوي على 130 سعرة حرارية، وينصح الخبراء أن يتم تناول كوب من الزبيب في اليوم الواحد، وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة.

كما يؤكد الخبراء أن فوائد الزبيب الأصفر والأسود تعود نظراً لغنى هذه الثمار المجففة بالفيتامينات، مثل قيتامين سي وفيتامين بي 6، والمعادن، مثل الحديد والفوسفور والصوديوم والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم.

وفي السطور القادمة سنضع بين أيديكم أهم 10 فوائد للزبيب:

الفائدة الأولى: الزبيب غني بالألياف التي لها دور كبير في المساعدة على امتصاص السوائل الطبيعة في الجسم، وبالتالي تحسين الهضم وتخفيف حدة الإمساك.

الفائدة الثانية: الزبيب له دور كبير في منع حدوث حموضة المعدة، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم والماغنيسيوم التي تعد من أكثر مكونات مـ.ـضـ.ـادات الحموضة شـ.ـيــــ.ـوعاً.

الفائدة الثالثة: للزبيب دور هام في تعزيز صحة الأسنان والفم، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة العظام، وذلك لأن هذه الثمار المجففة غنية بالكالسيوم.

الفائدة الرابعة: للزبيب دور فعال في المحافظة على صحة كلى الإنسان، حيث هذه الثمار المجففة غنية بالبوتاسيوم الذي يساهم إلى حد كبير بمنع تشكل حصوات الكلى.

الفائدة الخامسة: يساعد الزبيب على أن ينام الإنسان بشكل جيد، وذلك لغناه بالحديد، حيث أن نقص الحديد في الجسم قد يكون مسبباً لمشـ.ـكـ.ـلة الأرق.

الفائدة السادسة: يساهم تناول الزبيب بانتظام بالسيطرة على مستويات الكوليسترول، وذلك نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من الألياف والبوليفينول والتانينات والبوتاسيوم ومـ.ـضـ.ـادات الأكسدة التي لها دور فعال في تحفيز حرق الكوليسترول وتقليل ضـ.ـغـ.ـط الد.م وبالتالي تعزيز صحة قلب الإنسان.

الفائدة السابعة: للزبيب دور هام في السيطرة على مـ.ـرض السـ.ـكـ.ـري، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الزبيب يخفض الإنسولين بعد الطعام، الأمر الذي يساهم بشكل كبير بالسيطرة على مـ.ـرض السكري.

الفائدة الثامنة: الزبيب له دور فعال في تحسين صحة جلد الإنسان، حيث تساعد مـ.ـضـ.ـادات الأكسدة وفيتامين سي التي توجد بكثرة في هذه الثمار المجففة على بقاء الجلد لامعاً ومحتفظاً بنضارته وشبابه.

الفائدة التاسعة: نظراً لأن الزبيب غنى بالفـــ.ـيتامـــ.ـينات والأحـ.ـمـ.ـاض الأمينية والمعادن مثل السيلينيوم والفوسفور، والتى تسـ.ـهـ.ـل امتـ.ـصـ.ـاص العنـ.ـاصـ.ـر الغذائية الأخرى، والبروتينات في الجـ.ـسـ.ـم، بما فى ذلك النظـ.ـام الغذائي الخـ.ـاص بك، فإن الزبيب يساعد على تحسين الطاقة الـــ.ـكـ.ـلية وقـ.ـوة الجـ.ـهـ.ـاز المـ.ـنـ.ـاعي.

الفائدة العاشرة: يساهم الزبيب في تعزيز صحة الكبد، حيث يتم استخدام مياه الزبيب كجزء من نظـ.ـام غذائي لتنـ.ـظـ.ـيف الكبد، كما أن الثـ.ـمـ.ـار المجففة غـ.ـنـ.ـية بالمواد التى تحـ.ـمي صحة الكـ.ـبـ.ـد، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنـ.ـقـ.ـية الد.م.