الحرب العالمية الثالثة .. البحرية الفرنسية تنفذ أول عملية ضد السفن الروسية وتركيا تحظر مرور الأخيرة إلى البحر الأسود والناتو يدفع بقوات برية وجوية دفاعية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

قال مسؤول فرنسي إن الشرطة البحرية احتجزت في ساعة مبكرة من صباح السبت، سفينة قالت السلطات الفرنسية إنها قد تكون مملوكة لشركة روسية استهدفتها العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن الكابتن البحري فيرونيك ماجنين "هناك شبهات قوية بارتباط (سفينة الشحن التي تنقل سيارات) بمصالح روسية استهدفتها العقوبات".

وكانت السفينة في طريقها إلى سان بطرسبرغ في روسيا، وهو ما دفع السفارة الروسية في باريس إلى طلب تفسير من فرنسا بشأن عملية الاحتجاز.

وأضاف ماجنين أنه تم تحويل خط سير السفينة إلى ميناء "بولونيسور مير" الفرنسي بين الساعة الثالثة والرابعة صباحا (0200 - 0300 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن مسؤولي الجمارك يقومون بعمليات تفتيش وأن طاقم السفينة كان متعاونا.

وقالت صحيفة لا فوا دو نورد الفرنسية، التي كانت أول من نشر هذه الأنباء، إن السفينة تحمل اسم "بالتيك ليدر" التي قال موقع (مارين ترافيك دوت.كوم) إنها كانت ترفع العلم الروسي.

وقال ماجنين إن الشركة المالكة للسفينة مملوكة لرجل أعمال روسي مدرج في قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، كشفت وكالة رويترز قبل قليل، عن دخول تركيا عسكريا على خط الحرب الروسية الأوكرانية، في اليوم الثالث للحرب.

ونقلت الوكالة تصريحا للرئيس الأوكراني، تابعه "بويمن"، تقدم خلاله بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إصداره أوامر بحظر مرور السفن الروسية الحربية إلى البحر الأسود.

وامس الجمعة، ذكر بيان لحلف شمال الأطلسي أن الحلف سينشر قوات برية وجوية دفاعية إضافية في القسم الشرقي للحلف.

وقال الحلف في بيانه: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الروسي المروع على أوكرانيا ، والذي هو غير مبرر وغير مبرر على الإطلاق".

وأعلن الحلف أنه مع شعب أوكرانيا، مدينا بيلاروس التي اتهمها بأنها ساعدت في هذا الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأكد الحلف أنه سيحافظ دائما "على دعمنا الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك مياهها الإقليمية".

ودعا بيان الناتو روسيا "إلى الوقف الفوري لعملها العسكري وسحب جميع قواتها من داخل وحول أوكرانيا، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين".

وأدان حلف شمال الأطلسي "بشدة" قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وقال عنه إنه "ينتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويتعارض مع اتفاقيات مينسك التي وقعت عليها روسيا".

وأعلن الحلف أنه يقوم "بنشر قوات برية وجوية دفاعية إضافية في الجزء الشرقي من التحالف، بالإضافة إلى أصول بحرية إضافية. لقد عززنا استعداد قواتنا للاستجابة لجميع الحالات الطارئة".

كما أفاد البيان بان أعضاء الحلف أجروا "مشاورات بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن. لقد قررنا، تماشيا مع خططنا الدفاعية لحماية جميع الحلفاء، اتخاذ خطوات إضافية لزيادة تعزيز الردع والدفاع عبر الحلف. إن إجراءاتنا وقائية ومتناسبة وغير تصعيدية ولا تزال كذلك".

المصدر:RT