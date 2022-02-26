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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لحلقة قديمة من المسلسل الكرتوني الشهير “عائلة سمبسون” تظهر أن المسلسل تنبأ بالغزو الروسي على أوكرانيا وتحدث عن السيناريو الذي يحدث اليوم منذ عام 1998.

وتبين الحلقة القديمة المعاد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أن المسلسل الكرتوني الشهير توقع منذ ذلك الوقت غـ.ـزو روسيا للأراضي الأوكرانية وبمحاولة موسكو إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي.

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لن تصدق ما ستراه عيناك.. مسلسل كرتوني شهير تنبأ بالغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 (صور/ فيديو)

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كما تنبأت المسلسل في حلقته المتداولة إعادة بناء جدار برلين، وذلك وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية التي سلطت الضوء على السيناريوهات التي تحدث عنها مسلسل “عائلة سمبسون” حول الوضع القائم حالياً في أوكرانيا.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقطع الفيديو بين الأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا وبين الحلقة التاسعة عشر من الموسم التاسع من سلسلة “سمبسون” الشهيرة، التي بثت تحت عنوان “سمبسون تايد” في عام 1998 من القرن الماضي.

وجاء في الحلقة المتداولة أن “هومير” وهو من أبرز الشخصيات في المسلسل، قد دخل عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية التابعة لروسيا، وذلك على خلفية قيامه بتدريبات عسكـ.ـرية باستخدام إحدى الغواضات.

كما أظهرت الحلقة أن هذا الأمر اتخذه الاتحاد السوفيتي والذي كـ.ـان قد “أعـ.ـيد إحيـ.ـاؤه مؤخراً” في هذا المسلسل، حجةً وذريعةً لنشر قـ.ـوات ودبابـ.ـات في الشوارع، بالإضافة إلى العمل على إعادة بناء جدار برلين فوراً، وفق ما جاء في إحدى حلقات المسلسل الشهير.

من جهته، أكد “آل جين” مدير مسلسل “سمبسون” أن أوجه التشابة صحيحة بين السيناريو الذي تحدث عنه المسلسل عام 1998 وبين ما يحدث حالياً في أوكرانيا.

وقال “آل جين” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المحـ.ـزن جـ.ـداً أن أقول إن هـ.ـذا لم يكن من الصـ.ـعب التنبؤ به”.

”.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ أول ظهور للمسلسل الكرتوني الشهير “عائلة سمبسون” في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 لم يجعل ملايين المتابعين يضحكون فحسب، بل تميّز أيضاً بقدرته الفائقة على تنبؤ أحداث كثيرة قادمة في المستقبل.

ومن أبرز الأحداث التي تنبأ بها المسلسل الشهير، هي انتخاب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، بالإضافة إلى تنبؤه بالعديد من التطورات في مجال التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي والرقمي وغير ذلك من الأحداث.