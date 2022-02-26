نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عاجل: بأوامر مباشرة من أردوغان تركيا تتدخل عسكريا لدعم أوكرانيا وتوجه ضربة قاصمة للسفن الحربية الروسية في البحر الأسود والرئيس الأوكراني يعلق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت وكالة رويترز قبل قليل، عن دخول تركيا عسكريا على خط الحرب الروسية الأوكرانية، في اليوم الثالث للحرب.

ونقلت الوكالة تصريحا للرئيس الأوكراني، تابعه "بويمن"، تقدم خلاله بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إصداره أوامر بحظر مرور السفن الروسية الحربية إلى البحر الأسود.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

"أبو القنابل" قنبلة تُبخّر الأجساد.. هذا ما يهابه الغرب من مواجهة بوتين عسكرياً

السمنة تتسبب في الإصابة بـ 13 نوعاً من أمراض السرطان..هذا ما عليك القيام به لانقاص وزنك باسرع وقت

عاجل: بأوامر مباشرة من أردوغان تركيا تتدخل عسكريا لدعم أوكرانيا وتوجه ضربة قاصمة للسفن الحربية الروسية في البحر الأسود والرئيس الأوكراني يعلق

منها النقرس.. أسباب خطيرة لألم الركبة المفاجيء..احذرها

طيار غامض يدمر أي طائرة روسية تحلق في سماء العاصمة الأوكرانية.. من هو "شبح كييف" الذي أرعب الروس ؟؟

أحد الجنود وضع يديه على رأسه.. شاهد: لحظة إلقاء القبض على دورية روسية من قبل أوكرانيين

نصيحة غريبة من استشاري شهير: الرجل يجب أن يحضر للحمل كما المرأة بأخذ حبوب حمض الفوليك لهذا السبب- فيديو

دراسة صادمة بشأن مرض لا دواء له وعلامته تظهر عند المشي

تحذيرات طبية : التعرق البارد حالة خطيرة إياك أن تهملها

قصة مؤثرة تجبر رجل وزوجته على المخاطرة والسفر لأوكرانيا رغم الحرب

القبار.. عشبة ذات فوائد صادمة لم تسمع بها من قبل.."تفيد السكري والعظام"

حادثة مروعة.. امرأة تسحق حتى الموت في صالة ألعاب رياضية أمام اعين ابنتها - فيديو

"تزيد الطول" لن ترمي قشور البيض بعد الآن.. لها فوائد كالمعجزات

حادث غريب..سائق قطار يوقف رحلته في منتصف الطريق لهذا السبب الغير متوقع

كاميرا مراقبة توثق لقطات مرعبة أثناء قصف مبنى سكني بصاروخ روسي في كييف عاصمة أوكرانيا ( شاهد )

احذر..الافراط في تناول البرتقال يسبب مشاكل صيحية خطيرة

7 أطعمة لن تتوقعيها تعوضك عن نقص فيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم..رقم 1 سيصدمك

علامات بارزة في العينين تدل على وجود ورم خبيث..احذرها

5 أسباب تدفع بايدن إلى التخلي عن أوكرانيا في مواجهة ما وصفه "بالغزو الروسي"

للإقلاع عن التدخين بدون عناء..تعرف على حيلة الليمون الذكية

لن تخطر في بالك.. 4 استخدامات غير متوقعة لأحمر الشفاه

وأمس الجمعة ، أكدت وزارة الخارجية التركية توجه كييف بطلب رسمي إلى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل التركيان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده يمكنها إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية، ولكن رغم ذلك تملك روسيا الحق في استخدامها لعودة أسطولها إلى القاعدة.

وأضاف الوزير التركي: "أرسلت أوكرانيا لنا طلبا رسميا بخصوص إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام عبور السفن الحربية الروسية، لكن تركيا نفذت اتفاقية مونترو دون تردد، في الحرب التي لا تشارك تركيا فيها.

الجدير بالذكر أن اتفاقية مونترو تنص على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها أن تعود إلى قواعدها، ويجب السماح بذلك لها. الجدير بالذكر أن تركيا ترتبط بعلاقات قوية مع أوكرانيا وصلت إلى حد التعاون في تصنيع الطائرات المسيرة وتبادل الأسلحة والإنتاج كما تدعم مواقف أوكرانيا وبنفس الوقت تطالب روسيا باحترام سيادة أوكرانيا. كما تتمتع تركيا بعلاقات استراتيجية مع روسيا أيضا في ضوء تجاور الدولتين في البحر الأسود