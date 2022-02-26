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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة ، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أن لديك الكثير من الكوليسترول "الضار". وهذا ما يُعرف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. فهو يلتصق بداخل الشرايين ، مما يزيد من خطر حدوث انسداد يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية .

غالبًا ما يظل ارتفاع الكوليسترول خامدًا حتى يسد الشرايين التي تنقل الدم إلى الأعضاء الحيوية. عندما يحدث هذا في الساقين ، قد تظهر خمس علامات جسدية.

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5 علامات في ساقيك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم إلى مستويات خطيرة.. هذا ما عليك القيام به فورا

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عندما تنسد الشرايين بسبب الكوليسترول ، فغالبًا ما يمثل ذلك أولى علامات التحذير.

عندما يحدث هذا الانسداد في الشرايين خارج القلب ، يطلق عليه مرض الشريان المحيطي (PAD).

وفقًا لمعهد القلب والأوعية الدموية في الجنوب (CIS) ، يحدث هذا بشكل شائع في الساقين.



يوضح CIS أنه "على الرغم من عدم وجود علامات جسدية على الإطلاق ، إلا أن هناك بعض الأعراض التي لوحظت حدوثها مع مرض الشرايين المحيطية".

في حين أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول يجب أن يكونوا يقظين في رعاية الشرايين في جميع الأوقات ، "يجب معالجة علامات معينة في أقرب فرصة ممكنة" ، كما تقول الهيئة الصحية.

وتشمل هذه:

تقلصات مؤلمة في الساقين

خدر أو ضعف في الساقين

بطء نمو الشعر على الساقين

برودة في أسفل الساق أو القدم على جانب واحد

نبض ضعيف في الساقين.

من المهم ملاحظة أن معظم الناس لن يعانون من أعراض ارتفاع الكوليسترول ، خاصة في البداية.

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا ،" توضح NHS.

وفقًا للهيئة الصحية ، قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

هناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

سحب الدم من ذراعك

اختبار وخز الإصبع.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، فسوف يتحدث معك الطبيب أو الممرضة حول كيفية خفضه".

قد يشمل ذلك أشياء مثل تغيير نظامك الغذائي أو زيادة كمية التمارين التي تمارسها.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي ، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

النهج الأمثل هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة ، وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية القلب في المملكة المتحدة.

توجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة ، سواء كانت حلوة أو مالحة. يأتي معظمهم من مصادر حيوانية ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان ، وكذلك بعض الأطعمة النباتية.

بدلاً من ذلك ، اختر الدهون غير المشبعة مثل:

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور

أفوكادو ، مكسرات وبذور

دهون قابلة للدهن مصنوعة من الزيوت النباتية ، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون

الأسماك الزيتية.

"تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة ، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميغا 3" ، يلاحظ مركز القلب في المملكة المتحدة.

وفقًا للهيئة الصحية ، يجب أن تهدف إلى تناول حصتين من الأسماك أسبوعيًا ، يجب أن يكون أحدهما على الأقل دهنيًا.

"الحصة 140 جرام ، لكن يمكنك تناول حصتين أو ثلاث حصص أصغر على مدار الأسبوع.".