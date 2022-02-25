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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدرت أخبار إصابة الفنان سمير صبري بسرطان القولون، محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية خاصة مع إعلانه التعافي من السرطان ودخوله المستشفى للخضوع لعملية في القلب الذي تأثر بأدوية السرطان التي كان يتناولها خلال الفترات الماضية.

في التقرير التالي، يقدم الدكتور أحمد حسن الوراق استشاري جراحة الاورام نصائح للوقاية من سرطان القولون.

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انتصر عليه سمير صبري.. 5 نصائح للوقاية من سرطان القولون

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ما هو سرطان القولون؟

سرطان القولون هو نوع من السرطان يبدأ في الأمعاء الغليظة وهى القولون الذي يعتبر الجزء الأخير من الجهاز الهضمي ويبدأ عادةً في شكل كتل صغيرة من الخلايا تسمى الاورام الحميدة التي تتشكل في داخل القولون بمرور الوقت يمكن أن تتحول بعض هذه الأورام الحميدة إلى سرطانات القولون.

ما هي أعراضه؟

تتضمن علامات سرطان القولون وأعراضه ما يلي:

تغيير مستمر في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير قوام البراز.

نزيف في المستقيم أو دم في البراز.

الانزعاج المستمر في البطن، مثل التشنجات أو الغازات أو الألم.

شعور دائم بالامتلاء.

ضعف.

تعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

روشتة طبية للوقاية من سرطان القولون

1- نظام غذائي متوازن

يجب الحصول علي نظام غذائي متوازن منخفض الدهون ومليئ بالالياف، وقليل السعرات الحرارية، تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة مع تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات الأكسدة ، والتي قد تلعب دورًا في الوقاية من السرطان.

2- تناول اللحوم

التقليل من تناول وجبات اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

3- متابعة مرض السكر

يجب متابعة مرض السكر لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

4- الحفاظ على وزن مثالي

بدانة الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون وزيادة خطر الوفاة بسرطان القولون بالمقارنة مع الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي لذك يجب الحصول على وزن مثالي.

5- الإقلاع عن التدخين

قد يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون لذلك يجب الاقلاع عن التدخين.

5- ممارسة الرياضة

يجب ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا باي شكل وخاصة رياضة المشي.