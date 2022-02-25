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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعلم جميعا أن غسل الخضروات والفواكه أمر ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من عديد من الأمراض، لكن هل تعلم أن هناك نوع من الخضروات التي يؤدي غسله إلى ضرر أكثر من النفع، نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "eatthis".

من المتعارف عليه أن الخضروات تحتاج إلى غسل سريع قبل تقطيعها، حتى لو كانت تبدو نظيفة بالفعل، ويقول أحد الخبراء إن أي خضروات ورقية تأتي مُعبأة مسبقًا في حاوية من السوبر ماركت لا يفضل غسلها مرة أخري، لأن يتم غسلها 3 مرات من قبل.

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نوع من الخضروات احذر ولا تغسله قبل الطهي.. أضرار يجهلها الجميع

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بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج الخضروات الورقية في أكياس مختومة تحمل علامة "مغسولة ثلاثية" أو "مغسولة" أو "جاهزة للأكل"، في منشأة تخضع للتفتيش من قبل هيئة تنظيمية حكومية وتعمل وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة.

إذ يمكن أن يؤدي غسلها مرة أخرى في المنزل إلى زيادة خطر التقاط الخضروات الورقية البكتيريا من الحوض، أو أسطح العمل، أو ألواح التقطيع، أو السكين، أو الأطباق ، أو غيرها من العناصر أو الأسطح في مطبخك.

ويشير خبراء آخرون إلى أن العمليات والتقنيات الحديثة جعلت من السهل شحن المنتجات الورقية الجاهزة للأكل والتي تعتبر آمنة للأكل، قال دكتور التغذية راندي ووروبو، جامعة كورنيل: "تتم معالجة الخضروات المغسولة مسبقًا بمزيج من الماء وعامل تعقيم من الدرجة الغذائية ، مثل بيروكسيد الهيدروجين أو الكلور، ما يساعد في تقليل ومنع انتشار البكتيريا للمنتج".

في حالة الرغبة في غسل الخضروات الورقية، يجب اتباع عدة نصائح لتجنب حدوث أي أضرار:

- يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالصابون والماء الساخن قبل التعامل مع المنتج.

- التأكد من أن ألواح التقطيع أو الأطباق المستخدمة تم تنظيفها أو تطهيرها قبل نقل الخضراوات عليها.

- تنظيف حوض المطبخ جيدا قبل البدء في الطهي، نظرا لأنه يكون من أكثر الأماكن عرضة للتلوث.