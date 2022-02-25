نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تؤثر على القلب والكلى وتسبب الإجهاض.. "الغذاء والدواء" تحذر من الإفراط في استخدام مادة لعلاج البرد! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء من استخدام مادة المُر (المرة) بكميات عالية، وذلك لأنها تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب بالإضافة إلى حدوث التهابات في الكلى.

وأوضحت الهيئة، أنه يُحظر استخدامها كليًا على المرضع وكذلك الحامل، لأنها تحفز من انقباض الرحم، وقد تسبب الإجهاض وحدوث نزيف، وكذلك يجب التوقف عن استخدامها قبل إجراء العمليات الجراحية بأسبوعين، إذ إنها تخفض السكر في الدم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

علامات في الفم تشير لمخاطر صحية كارثية..لا تتجاهلها

الأمور انقلبت رأسًا على عقب .. شاهد بالفيديو تدمير مروحيات ودبابات روسية ومقتل وأسر جنود روس في أوكرانيا

خطر يهدد حياتك..أطباء يحذرون المصابين بهذا المرض الشائع من قلة النوم

دبابات وشاحنات مسلحة روسية تحمل الرمز “Z” تتحرك نحو الحدود الأوكرانية.. ماذا يعني ذلك؟

اليك الطريقة الصحيحة لتبييض الأسنان بالفحم..ودعاً للصفار والجير بعد الان

الحب لا الحرب .. تزامناً مع بدء العمليات العسكريةضد أوكرانيا..صورة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

بمكونين طبيعيين فقط.. احصلي على شعر أملس وناعم..طريقة الاستخدام

شاهد بالفيديو نادية الجندى تثير الجدل بسؤال محرج ورد غير متوقع

افضل فاكهة لاذابة الدهون ونسف الكرش وانقاص الوزن.. لا تفوتيها

محمد هنيدي يتفاعل مع تداعيات الأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا..وهكذا علق على الوضع

قل وداعاً للنسيان بعد اليوم..اليك أفضل وصفة لتعزيز الذاكرة والدماغ

كاس واحدة يومياً من هذاالمشروب المذهل .. تكفي للتخلص من دهون الفخذين وبأيام قليلة

هذا ماتفعله تفاحة واحدة يومياً على الريق في بطنك.. لن ستغني عنها بعد اليوم

الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون يحاولون الاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة

تجنبها فوراً..خبير تغذية يحذر: تناول القهوة في هذه الحالة "تبطئ" عمل الدماغ

5 أطعمة يمكن أن تمنع مرض السكري من النوع الثاني..لا تفوتها

نقص فيتامين D يتسبب في مشاكل صحية خطيرة منها السرطان والاكتئاب وأمراض القلب والسكري والسمنة..اليك مصادره الطبيعية

وأبانت أن استخدامها قد يتعارض مع بعض الأدوية، كدواء الوارفارين، إذ إنها قد تؤدي لحدوث تخثر في الدم والإصابة بالجلطات، وكذلك تعمل مع أدوية السكر على انخفاض السكر في الدم، عن الحد المسموح به.

وأشارت إلى أن الكميات المسموح بها تتراوح من 2 إلى 4 جرامات يوميًا كحد أقصى، فهي تستخدم كعلاج في الطب البديل لالتئام قروح اللثة والمعدة والأمعاء والجروح الجلدية، وكغسول مطهر للفم، ولتخفيف أعراض البرد.