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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ عددًا من الصور ومقاطع الفيديوهات توثق تدمير مروحيات ودبابات ومدرعات تابعة للجيش الروسي أثناء القتال ضد الجيش الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الأوكراني، أنه "أسقط ست طائرات روسية في سماء منطقة دونباس الشرقية بينما بدا أن طائرة أخرى سقطت من السماء بالقرب من العاصمة كييف.

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الأمور انقلبت رأسًا على عقب .. شاهد بالفيديو تدمير مروحيات ودبابات روسية ومقتل وأسر جنود روس في أوكرانيا

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وأظهرت صور -بحسب "ديلي ميل"- "تدمير ما لا يقل عن 15 دبابة (T-72) أو إتلافها من قبل القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ أمريكي (Javelin PTRK) مضاد للدبابات".

ورصدت صور أخرى سقوط "هليكوبتر هجومية روسية" من طراز KA-52 Alligator خلال معركة لقاعدة جوستوميل الجوية.

وبحسب صور "ديلي ميل"؛ فإن أوكرانيا أسقطت مروحية روسية في مكان ما فوق كييف، بينما يسقط حطام ما يبدو أنه طائرة نفاثة من السماء بالقرب من العاصمة.

وأضافت صحيفة "ديلي ميل": أنه "تم الإستيلاء على عربة قتال من طرازBMP، مع أربعة جنود روس خلال قتال بالقرب من خاركيف شرق أوكرانيا صباح الخميس".

كما نشرت القوات الأوكرانية صورًا أخرى أثناء احتجاز جنود تابعين لجمهورية لوغانسك الشعبية التي نصبت نفسها؛ حيث تم أسرهم خلال هجوم صباح الخميس على بلدة شاستي.

ووفقًا للصحيفة، أسرت القوات الأوكرانية في شرق البلاد جنديان روسيان -يُعتقد أنهما رفيق رحمانكولوف، 19 عامًا، ومجومد مغومدوف ، 26 عامًا من كيزيليورت.