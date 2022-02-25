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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سيؤدي نقص فيتامين ب 12 بلا شك إلى الإصابة بفقر الدم إذا تُرك دون تشخيص ودون علاج. وذلك لأن المغذيات ضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء الصحية اللازمة لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

بينما يتطور فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 تدريجيًا ، سيتكيف الجسم إلى حد ما مع خلايا الدم الحمراء منخفضة الجودة. وبالتالي ، قد تبدو أعراض فقر الدم خفيفة عندما يكون فقر الدم في الواقع متطورًا بشكل جيد. أدرجت شركة إم إس دي ، الرائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية ، أعراض فقر الدم ، والتي تشمل: الشحوب والضعف والإرهاق. ومع ذلك ، إذا كان فقر الدم "شديدًا" ، فإن ثلاث علامات إشكالية للحالة تشمل الدوخة ، وضيق التنفس ، وسرعة دقات القلب.

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نقص فيتامين B12 يؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب .. تعرف على 3 علامات في الجسد تدل على نقص شديد في هذا الفيتامين الهام لجسمك

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يمكن أن يحدث تلف الأعصاب ، والذي يمكن الشعور به على شكل وخز أو تنميل في اليدين والقدمين.

في المستقبل ، يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على الحركة ، مما يقلل من قدرة الشخص على المشي بشكل صحيح.

عندما يحدث ضرر عصبي ، قد يصاب بعض الناس بالارتباك وسرعة الانفعال والاكتئاب بدرجة خفيفة.



يمكن أن يحدث خلل في الوظيفة العقلية ، وقد يترسخ الخرف - مما يؤكد أهمية التشخيص المبكر لنقص فيتامين ب 12.

يمكن أن يساعد فحص الدم الروتيني ، الذي يرتبه طبيبك ، في الكشف عن خلايا الدم الحمراء ذات الشكل غير الطبيعي - وهو مؤشر على نقص فيتامين ب 12.

بمجرد معالجة النقص عن طريق تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين ب 12 ، يمكن أن تتبدد علامات فقر الدم.

ومع ذلك ، في حالة حدوث تلف في الأعصاب والإدراك بسبب النقص ، فقد تكون هذه الأعراض دائمة.

علاوة على ذلك ، قد تحتاج الاحتياطيات المنخفضة الممتدة من فيتامين ب 12 إلى العلاج عن طريق حقن فيتامين ب 12 مدى الحياة ، التي يديرها الطاقم الطبي.

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 هو الامتصاص غير الكافي ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب.

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أحد العوامل الأساسية.

قد يكون السبب الآخر هو نقص عامل جوهري - بروتين - في المعدة ، ناجم عن حالة تسببت في فقر الدم الخبيث.

فقر الدم الخبيث هو حالة مناعة ذاتية مكتسبة حيث يهاجم الجسم خلايا المعدة المسؤولة عن تكوين العامل الداخلي.

العامل الجوهري ضروري لربط نفسه بفيتامين ب 12 في المعدة.

بهذه الطريقة ، عندما تتحرك المغذيات على طول الأمعاء ، يمكن امتصاص فيتامين ب 12 - إذا كان مرتبطًا بعامل جوهري - في مجرى الدم.

ومع ذلك ، في حالة عدم وجود عامل جوهري ، يتم فقد المغذيات عندما تفرزها من الجسم.

سبب آخر محتمل لنقص فيتامين ب 12 يمكن أن يشمل مرض التهاب الأمعاء.

مرض التهاب الأمعاء

أوضح NHS أن هذا المصطلح يستخدم بشكل أساسي لوصف التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

تشمل أعراض مرض التهاب الأمعاء ما يلي:

ألم أو تشنجات أو انتفاخ في البطن

الإسهال المتكرر أو الدموي

فقدان الوزن

التعب الشديد.

قد تشمل الأعراض الإضافية ارتفاع درجة الحرارة والقيء وفقر الدم.

تميل الحالات الصحية الأخرى إلى الارتباط بمرض التهاب الأمعاء ، مثل:

التهاب المفاصل

اليرقان.

المصدر: إكسبريس