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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفادت شبكة التلفزة الأمريكية "سي إن إن"، الخميس، أن "القوات الروسية سيطرت على مطار جوستوميل على بعد 25 كيلومترا من كييف عبر إنزال جوي".

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً، إن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف.

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عاجل : الجيش الروسي يسيطر على محطة نووية ومطار قريب من عاصمة أوكرانيا

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وأضاف المسؤولون أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية.

وقال قائد القوات الأوكرانية: "نخوض قتالا ضد قوات روسية عند مطار جوستوميل في كييف".

وأكد مسؤولو الحرس الأوكراني أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وتحدث الجيش الأوكراني عن تعرضه لقصف بـ 4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا.

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الجيش الروسي أحكم سيطرته على محطة تشيرنوبل النووي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ومن جانبها، أفادت روسيا أن "حرس الحدود الأوكراني غادر كل مواقعه على حدودنا".

وأكدت الشرطة الأوكرانية أن "روسيا شنت 203 هجمات منذ صباح الخميس"، وأن القتال يدور على مختلف المحاور.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية البلاد، قادمة من شبه جزيرة القرم.

وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها قادمة من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية، في بيان، أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر اليوم الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي خلال خطاب مفاجئ له: «روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس تستهدف حماية الشعب، والظروف تتطلب تحركًا حاسمًا من موسكو».

وهدد بوتين حلف ناتو مؤكدًا أن أي محاولة للتدخل الأجنبي خلال العملية العسكرية في منطقة دونباس بأوكرانيا ستؤدي إلى نتائج لم يرها العالم.

وفي رسالة موجهة إلى أوكرانيا أكد بوتين أن أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وفي حالة أي تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

وانطلقت منذ قليل، جلسة طارئة جديدة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الأوكرانية.

وقال ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، إنه طلب من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل، مشيرًا إلى أن طلب الانفصاليين دعم روسيا العسكري يُعَد تصعيدًا جديدًا ضد أوكرانيا.

وأشار كوليبا في تصريحات صحفية، إلى أنه على الأمم المتحدة العمل بشكل حاسم لمواجهة مسار روسيا العدائي، مشددًا على أن "التحركات الروسية تتجاوز التهديد لأمن وسلامة بلادنا".

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن اندلاع حرب واسعة النطاق في أوكرانيا سيعني انهيار النظام العالمي، لافتًا إلى أن «كل ساعة تمر تمثل تهديدًا لشعبنا».

وشدد على أن موسكو «متورطة في النزاع المسلح في دونباس، وتحاول إيجاد مبرر لشنِّ الحرب».

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن أوكرانيا ليس لديها نية لامتلاك أسلحة نووية، داعيًا جميع الدول إلى ردع روسيا وحماية أوكرانيا.

وسمحتِ السلطات الأوكرانية، للمدنيين، بحمل السلاح، في ظل التوتر المتزايد مع موسكو إثر اعتراف الأخيرة باستقلال مناطق الانفصاليين الموالين لها شرقي البلاد.

وتعود الأزمة إلى اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، بمنطقتين انفصاليتين شرق دولة أوكرانيا «دونيتسك ولوغانسك»، وأعطى أوامره بنشر قوات عسكرية روسية هناك، وهو ما تسبب في ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة.