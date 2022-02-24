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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يكون السكري من النوع 2 شرسًا إذا لم يتم احتواء مستويات السكر في الدم. يعد تلف الأعصاب من الإصابات الشائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار ، ويمكن أن تظهر ثلاث علامات على يديك.

داء السكري من النوع 2 - نذير لأمراض القلب - غالبًا ما لا يتم تشخيصه لسنوات عديدة لأن الآلية التي تحركه - ارتفاع مستويات السكر في الدم - تستغرق وقتًا لإطلاق العنان لتأثيراته المدمرة. ينتج ارتفاع مستويات السكر في الدم عن عدم إنتاج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين لتنظيمها. بمرور الوقت ، يمكن أن تسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة جميع أنواع المضاعفات.

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3 علامات في اليدين تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم وتلف في الأعصاب.. تعرف عليها

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تظهر بعض أوضح علامات هذا الدمار في الأعصاب.

يشار إلى تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم باسم اعتلال الأعصاب السكري.

يشمل المصطلح أنواعًا مختلفة من تلف الأعصاب والأعراض التي تعاني منها تمليها الأعصاب المصابة.



إذا واجهت تغيرات طفيفة في يديك ، فقد يشير ذلك إلى تلف العصب البؤري.

تشرح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "يؤثر تلف العصب البؤري على أعصاب مفردة ، غالبًا في يدك أو رأسك أو جذعك أو ساقك".

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن أن يكون التنميل أو الوخز في يديك أو أصابعك علامة منبهة.

يقول الجسم الصحي إن الضعف في يدك الذي قد يجعلك تسقط الأشياء قد يشير أيضًا إلى تلف الأعصاب.

"قم بتدوين ملاحظة إذا كان لديك أي من هذه الأعراض وشاركها مع طبيبك."

من المهم أيضًا الإبلاغ عن أعراض تلف الأعصاب عاجلاً وليس آجلاً.

يمكن أن يتسبب الاعتلال العصبي السكري في حدوث عدد من المضاعفات الخطيرة ، مثل مشاكل الجهاز الهضمي ، كما تحذر Mayo Clinic.

يحذر الجسم الصحي من أن "تلف الأعصاب المرتبط بالسكري يمكن أن يؤدي إلى خزل المعدة ، وهي حالة تفرغ فيها المعدة ببطء شديد أو لا تفرغ على الإطلاق ، مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم".

للوقاية من مخاطر تلف السكر في الدم ، يجب أن تجد طرقًا لخفض مستويات السكر في الدم.

هناك مكونان رئيسيان للتحكم في نسبة السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

فيما يتعلق بالأول ، لا يوجد شيء تقنيًا لا يمكنك تناوله ، ولكن يجب أن تحد من تناولك لبعض العناصر.

يتم تكسير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بسرعة من قبل الجسم وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

يمكن أن يساعدك مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) على الابتعاد عن أسوأ المذنبين.

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

الأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

يشملوا:

السكر والأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

خبز ابيض

بطاطا

أرز أبيض.

بدلاً من ذلك ، اختر الأطعمة التي تحتوي على تصنيف منخفض من GI ، مثل بعض الفواكه والخضروات والبقول وأطعمة الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان.

المصدر: إكسبريس