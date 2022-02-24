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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، على طفلة حديثة الولادة داخل بئر مياه مهجورة، على جانب الطريق في منطقة مندح بلواء الطيبة في محافظة إربد.

وقال متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس، إن أحد المواطنين المتنزهين في المنطقة سمع صوتا يجهش بالبكاء من داخل البئر وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، وفقا لوسائل إعلام أردنية

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شخص سمع صوت بكاء داخل بئر مهجورة في الأردن .. وعندما ألقى نظرة كانت المفاجأة مزلزلة

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وأضاف: "تم التوجه مباشرة إلى الموقع وأخرجت فرق الدفاع المدني طفلة رضيعة عمرها لا يتجاوز "شهر ونصف" ولا تعاني من أي رضوض أو كسور، وتم نقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل وهي بصحة جيدة".

ولفت إلى أن "البئر مهجورة بعمق نحو 5 أمتار، وتم ردمها إضافة الى بئر أخرى كانت في نفس المنطقة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف الملابسات".