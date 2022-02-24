نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وجهًا لوجه .. الجيش الأوكراني يشتبك مع القوات الروسية أمام مطار أنتونوف (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وصف مراسل CNN، ماثيو تشانس، الوضع في قاعدة جوية خارج العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث تشتبك القوات الروسية التي نقلت جوا في معركة مع الجيش الأوكراني على مطار أنتونوف.

وقال المراسل إن عند ذهابه إلى المنطقة لن يجد قواتًا روسية هناك، لكن تبين بعد حديثه مع أفرادها أنهم ليسوا جنودًا أوكرانيين وإنما روس.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

شخص سمع صوت بكاء داخل بئر مهجورة في الأردن .. وعندما ألقى نظرة كانت المفاجأة مزلزلة

السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدولة “فورًا”

رفضت الزواج من صديقها الثري .. فكانت النهاية كارثية

مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد مشاهدة بلطجي يضرب نجله بالسلاح

وجهًا لوجه .. الجيش الأوكراني يشتبك مع القوات الروسية أمام مطار أنتونوف (فيديو)

تجنب هذه الاطعمة فوراً "ترفع الكوليسترول في الدم" فوراً..اليك العلامات التي تدل على هذا الارتفاع الخطير

شاهد فيديو يهز العالم لمقاتلة روسية تقصف منطقة سكنية في أوكرانيا بينهم أطفال والصراخ يعلو المكان

5 أطعمة تمنع مرض السكري من النوع الثاني

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والتقليل من الإسهال..7 فوائد مذهلة لهذه الفاكهة اللذيذة

شاهد المقاتلات الروسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب كييف عاصمة أوكرانيا

جريمة يندى لها جبين الإنسانية..والدان يعذبان طفليهما بوحشية كي يموتا..تفاصيل صادمة

تخلص من الصداع بدون أدوية وفي أقل من 5 دقائق

استفيدي من كنوز الطبيعة..وصفة طبيعية مذهلة لشد الجفن العلوي للعين وتُساعد في الحفاظ على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة

هذا ما تفعلة 3 ثمرات كيوي يومياً بجسمك..يعالج هذا المرض المزمن والشائع

بعمق 5 أمتار.. العثور على رضيعة في بئر مهجور في الأردن..تفاصيل مؤلمة

الصداع وتساقط الشعر..6 علامات تنذرك بنقص هذا الفيتامين المهم جداً للجسم!

وأوضح تشانس أنه تحدث إلى مسؤولين أوكرانيين، قالوا إن الخطة الروسية الآن لا تقتصر على محاصرة كييف، فهم يخشون أن الخطة هي السيطرة على العاصمة وإزالة القيادة في أوكرانيا واستبدالها بحكومة موالية لروسيا.