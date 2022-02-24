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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساهم تناول الأطعمة الصحية في منع العديد من الأمراض كمرض السكري من النوع الثاني ، إذ تحارب بعض الأطعمة بشكل فعال ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أشارت الطبيبة، مؤلفة كتب عن أسلوب الحياة الصحي، أليونا بولدي، إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يعطل تنظيم الغلوكوز وأن تطوره يرجع بالكامل تقريبًا إلى النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة. في المقابل، يساعد الأكل الصحي في مكافحة ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى الممارسات الجيدة الأخرى، مما يتح إمكانية الوقاية من هذا النوع من مرض السكري.

ونصحت الخبيرة الروسية بإدراج بعض المواد الغذائية الضرورية في النظام الغذائي، قائلة: "أضف هذه المكونات الخمسة إلى نظامك الغذائي للمساعدة في منع أو عكس داء السكري من النوع 2".

الفواكه

تظهر الأبحاث أن الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية قد تعزز الصحة المثلى وتقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. كما أنها غنية بالألياف ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم واستقرار نسبة السكر في الدم.

الخضروات.

تعد الخضرات مصدرا مهما للفيتامينات الصحية والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة وغنية بالألياف وقليلة الملح والدهون و"تركيبة رابحة للغاية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ،" وفقًا للخبير.

الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًا آخر للألياف، مما يبطئ إطلاق السكر في الدم ويساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن الألياف تقلل من أمراض القلب، وهو أحد المضاعفات الشائعة لمرض السكري.

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5 أطعمة تمنع مرض السكري من النوع الثاني

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