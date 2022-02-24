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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط صاروخ في منطقة مدنية في أومان الأوكرانية.

ووفق الفيديو فإن الصاروخ تسبب في مقتل شاب كان يقود دراجة هوائية داخل منطقة سكنية في أوكرانيا، إضافة إلى تضرر عدد من المركبات المتوقفة.

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لحظة سقوط صاروخ روسي في منطقة مدنية بأومان الأوكرانية .. شاهد الانفجار الهائل

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