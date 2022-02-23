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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ردت وزارة الدفاع الروسية، على تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، التي صرح فيها بأن الجيش البريطاني قادرًا على توجيه ضربة قوية للجيش الروسي.

رد الدفاع الروسي

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أول رد روسي على تصريحات وزير الدفاع البريطاني بتوجيه ضربات قوية لروسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ونقلته روسيا اليوم :"سيكون مفيدا بالنسبة للعسكريين البريطانيين على وجه الخصوص معرفة أن تصريحات وزير دفاعهم الصادرة اليوم حول حرب القرم ليست أكثر من أسطورة مجدا لصاحبة الجلالة".

معركة بالاكلافا

وعن معركة بالاكلافا، التي وقعت يوم 25 أكتوبر 1854 خلال حرب القرم، قالت وزارة الدفاع الروسية في البيان :"لكن الأمر الذي دخل في تاريخ معركة بالاكلافا بشكل ألمع بكثير فهو التدمير الأسطوري في اليوم نفسه للواء أرستقراطي إنجليزي كامل تابع لسلاح الفرسان الخفيف تحت قيادة اللورد كارديغان على يد قوات المدفعية الروسية وفي غضون 20 دقيقة فقط".

وتابعت :"المأثرة الوحيدة لهذا الفوج تمثل ببساطة في أنه لم يهرب على غرار الآخرين من هجمة سلاح الفرسان الروسي"، مضيفة أن هذا الفوج تكبد خسائر دموية لكنه لم يحقق أي انتصارات في تلك المعركة.

حرب القرم

وأشارت الوزارة إلى أن هذه "المأثرة للإنجليز بالتحديد" خلال حرب القرم "أثرت جميع لغات العالم والكتب المدرسية العسكرية بمفهوم وقود حرب"، وذلك ردا على تذكير وزير الدفاع البريطاني بهزيمة الروس أمام الجيش الروسي في القرن التاسع عشر.

واختمت الوزارة بالقول: "نوصي العسكريين البريطانيين بأن يتعلموا جيدا ليس جغرافية روسيا فحسب وإنما كذلك تاريخها، وذلك لكي لا يثروا تاريخنا العسكري المشترك بحياتهم إرضاء للسياسيين البريطانيين ذوي التعليم الضعيف".

تحذير الدفاع البريطاني

ويأتي هذا البيان ردا على تحذير وزير الدفاع البريطاني للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن المملكة المتحدة قادرة على "ركل" روسيا.

وكان وزير الدفاع البريطاني قال ، خلال زيارة قام بها الأربعاء إلى مقر حرس الحصان وسط لندن، في إشارة إلى أحداث حرب القرم التي استمرت من 1853 إلى 1856: "ركل فوج الحرس الإسكتلندي القيصر نيكولاي الأول في القرم عام 1853. نحن دائما نستطيع تكرار ذلك".

وتابع والس: "القيصر نيكولاي الأول ارتكب خطأ يكرره الآن بوتين. لم يكن له أي أصدقاء ولم يكن له أي حلفاء.

التذكير بهزيمة الروس

ويأتي ذلك ردًا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، التي قال فيها إن الجيش البريطاني قادرًا على توجيه ضربة قوية للجيش الروسي، مذكرًا بهزيمة الروس أمام جيش بلاده في القرن الـ19.

ووفقًا لـ والاس، فإن فوج الحرس الاسكتلندي "هزم القيصر نيكولاس الأول عام 1853 في شبه جزيرة القرم ويمكنه دائمًا القيام بذلك مرة أخرى".