نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما وجد الحمار نفسه في مأزق أمام الأسد الذي ألقي به كطعام له، والذي ينتظر في عرينه وجبته الطازجة من لحوم الحيوانات الأخرى، قرر الحمار تبادل الأدوار مع الأسد وأعلنها صراحة "الهجوم خير وسيلة للدفاع". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: أطعمة تمنع إصابتك بجلطات القلب .. تعرف عليها شيرين تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها بسبب وزنها الزائد.. لن تصدق كيف اصبح شكلها (صورة) خبيرة تغذية تنصح بتناول البطيخ : يقضي على هذه المشكلة التي يعاني منها الرجال والنساء 10 تصريحات جدلية لـ إبراهيم عيسى قبل «الإسراء والمعراج» ظهرت في حفل زفاف دنيا عبدالعزيز.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة المعتزلة نسرين مفاجأة..تعرف على السبب وراء حذف أغاني عمرو دياب من “يوتيوب” ضع الثوم تحت وسادتك كل يوم وشاهد بنفسك المعجزة التي ستحدث..لا يُصدق لفقر الدم..فوائد مذهلة للتوت لايمكن أن تتصورها محمد رمضان يثير الجدل بمعجون من الذهب.. والمفاجأة في سعره (فيديو) أسرة علاء ولي الدين تفجر مفاجأة بشأن سبب نقله من قبره بعد 17 عاماً ولماذا لم يتحلل جثمانه؟ شاب يخدع أماراتية بطريقة ماكرة ويستولي على أموالها سر بكاء الفنانة دنيا عبد العزيز خلال الاحتفال بعقد قرانها.. "صور" تجنب هذه العادة الخطيرة فوراً..4 أضرار صادمة للنوم بعد تناول الطعام عريس مصري يقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية والسبب صادم القرنفل والخل وزيت الزيتون .. أسرار الخلطة السحرية التي تبحث عنها جميع النساء (طريقة التحضير) ضعي قطعة من الخبز في ماء سلق البيض وراقبي النتيجة المبهرة! طبول الحرب العالمية الثالثة تقرع.. أمريكا تبلغ أوكرانيا بغزو روسي شامل خلال 48 ساعة 3 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من حكة العين المقلقة رغم الطلاق.. هذه الأعمال تجمع ياسمين رئيس وهادي الباجوري دراسة: علاجات العقم تجعل النساء أكثر عرضة لهذه المضاعفات الفنانة المصرية الشهيرة التي رفضت أدوار بطولية "لا تليق بالحجاب" وتألقت مع العندليب ورشدي أباظة عصير أخضر بمكون واحد شائع..ينقي الكليتين من السموم ويحسين الهضم ويقوي الجهاز المناعي ويمنع رائحة الفم الكريهة ويساعد على فقدان الوزن احترس..5 أضرار قد تلحق بصحتك عند الإفراط في تناول البيض المسلوق! عريس يسقط مغشيًا عليه أثناء معركة عنيفة بين المعازيم .. تفاصيل ستصدمك ثعبان في مكتب المدير .. عامل ينقذ تلاميذ مدرسة سعودية .. ماذا حدث؟ وارتدى الحمار ثوب الشجاعة وهاجم الأسد الذي انزوى جانبا وأصيب بشيء من الارتباك بعدما فوجئ بسلوك الحمار غير المألوف. وقعت الحادثة في حظيرة خاصة بسيرك، حيث تم الدفع بالحمار حيا داخل مسكن الأسد كغذاء له، ولكن يبدو أن الحمار قد اتبع الحكمة الشهيرة "إذا كان الموت لابد منه فمن العار أن تموت جبانا. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.