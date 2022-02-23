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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى، لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تكرار أزماته وتصريحاته المثيرة للجدل، ما جعلهم يطلقون هاشتاج باسمه للهجوم عليه مطالبين بوقف برنامجه ومحاكمته.

الإسراء والمعراج:

آثار الإعلامي إبراهيم عيسى الجدل مؤخرًا، بسبب حديثه عن «الإسراء والمعراج» خلال برنامجه «حديث القاهرة»، حيث قال: «واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج.. طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّرلك القصص اللي بتقول حصلت».

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10 تصريحات جدلية لـ إبراهيم عيسى قبل «الإسراء والمعراج»

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إبراهيم عيسى عن المايوه وسيدات الصعيد:

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى حالة من الجدل خلال الشهر الجاري، حول ارتداء نساء الصعيد مايوهات في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى: «لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، فـ أؤكد لك أن فيه صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم».

وأضاف «عيسى»: «وأحب أقولك إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك».

إبراهيم عيسى يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز:

كما دافع الإعلامي إبراهيم عيسى عن فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي آثار الجدل مؤخراً، حول ترويجه للمثلية، وقال: «أحنا بنتكلم عن الفن لازم نعرف ان ده دور تجميلي ودور وجداني ودور مهم، وذو احترام شديد وذو تقدير أشد، ولما نتكلم عن فنانة لازم نحترمها كإنسانة، ونعلي من احترامها كإنسانة فنانة وبتمثل قيمة عظيمة في الفن المصري».

وأضاف: «الفنانة منى زكي الصديقة والعزيزة والأخت الفنانة، خريجة كلية إعلام، أنتِ الطبقة المتوسطة المصرية، أنتِ الفنانة المصرية الحقيقة الموهوبة الشجاعة، أنتِ اللي بتجربي وبتقدمي محاولات فن مختلفة».

واعتبر البعض تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، تشجيع على تداول الأفلام التي تناقش المثلية الجنسية، وغيرها من الطباع المختلفة عن المجتمع المصري.

إبراهيم عيسى والصيدلي:

أثار فيديو هجوم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى على صيدلي يقرأ القرآن في الصيدلية في نوفمبر 2021، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته.

وتساءل إبراهيم عيسى خلال الفيديو قائلاً: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».

مما دفع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، ، في الرد عليه من خلال منشور عبر موقع فيس بوك قال فيه: إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم.

المسلم لا يحتاج إلى رجل دين:

أثار إبراهيم عيسى الجدل مرة آخرى عندما قال إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته، «هيعلّمك إيه الشيخ؟، الصلاة والصوم؟ يعني أنت مش عارف الصلاة أو الصوم؟، صلي وصوم، هيعلمك إيه الشيخ؟ الزكاة؟ طب انت مش بتزكي، هيعلمك تحج إزاي؟، هناك فيه مطوف يعلمك تحج ازاي، هيعلمك إيه الشيخ؟، السلفيين عايزينكم كده متتبعين عورات ومبتذين وقيّمين على الناس ومفتشي قلوب وجلادين غلاظ النفوس»

وتابع: «القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، لأنه بيقول لك نُص الحقيقة، لما يقول لك عن عمر بن الخطاب، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر، حكالك إن عمر اتقتل بعدها؟»

هجومه على التاريخ الإسلامي:

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن التاريخ الإسلامي الذى يدرس للطلبة في المدارس ويجسد تاريخ الصحابة «مزور» وكذوب، لأنهم أنفسهم قتلوا بعضا وحاربوا بعضا على الدم والسلطة.

وزعم عيسى أثناء حديثه في برنامجه 25/30، «أن ما يقوله موجود في كتب أهل السنة أو فيمن يفترص أنهم أهل السنة، مثل كتب الطبري وابن كثير وابن الأثير على حد قوله، وأن ما يقوله ليس من كتب الشيعة».

ما نراه ونقرأه وندرسه في جوامع مصر ومعاهدها يصب في خانة خدمة التطرف والإرهاب، وأن السلفية هي الحضن الدافئ لكل إرهابي يرفع سلاحه في وجه مصر.

تشبيه أبو بكر الصديق بداعش:

أرجع الإعلامي إبراهيم عيسى 3 فبراير 2015، الجرائم التي يرتكبها تنظيم «داعش»، وآخرها جريمة حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة حيًا، إلى الفكر الإسلامي، قائلًا: «الفكر الإسلامي ليس بريئًا من توحش داعش».

وادعى «عيسى» في برنامجه «25/30»، إن «داعش تستند في ارتكاب هذه الجرائم على مناهج وتفسيرات لآيات وأحاديث نبوية موجودة بالفعل»، مضيفًا: «من يرفض الاعتراف بذلك عليه أن يخرج ويقول صراحة أن تنظيم داعش محق في ارتكاب هذه الجرائم».

وزعم أن «أبو بكر الصديق، قام بحرق الفجاءة السلمي حيًا، وبالتأكيد داعش استندت إلى هذه الواقعة في حرق الطيار الأردني»، مضيفًا: «كل الأسانيد التي تقدمها داعش لتبرير جرائمها موجودة بالكتب».

هجومه على عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز:

نوه الإعلامي إبراهيم عيسى فبراير 2015:، إلى أن «عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، مكنوش المثال العظيم للمسلمين، ولا كانوا ملائكة ماشيين على الأرض».

وأضاف «عيسى»: «تاريخ الدين الإسلامي مزّور، 1436 سنة ومش بنسمع من أي جاهل فيهم (الإرهابيين) أي كلام عن التاريخ إلا عن عمر بن الخطاب (10 سنوات)، وعمر بن عبد العزيز (سنتين)، ودا فيه مناقشات كبيرة، لأنهما مكنوش المثال العظيم، ولا ملائكة ماشيين على الأرض».

إبراهيم عيسى ينكر عذاب القبر:

كانت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، حول أنه لا يوجد شيء في الدين الإسلامي يسمى «عذاب القبر»، أو «الثعبان الأقرع» والغرض من ذلك هو تهديد وتخويف الناس، ومفيش لا ثعبان أقرع ولا بشعر، هي الأكثر آثاره للجدل في ذلك التوقيت.

وقال عيسي: «إن الذين يريدون تخويف الناس زادوا فيها وعملوا فيها عذاب القبر، ودا كله عشان تخافوا، والثعبان الأقرع في التراث الفرعوني واليهودي، وفي ناس اخترعت ده لتخويف الناس».

وأضاف: «النار كفاية لتعذيب الناس، وأكتر حاجة بتردع العصاة والكفار، وده رأيي أن مفيش عذاب قبر، وهناك ابن حزم الذي رفض القول بعذاب القبر، وفرقة المعتزلة المحترمة، ولو في عذاب قبر ليه ربنا مقلناش عليه».

إبراهيم عيسى: عذاب تارك الصلاة يتجاوز العقل

زعم الإعلامي إبراهيم عيسى إنه لا يوجد عقوبة لتارك الصلاة والاحاديث اللي بتقول كده كذب يوم القيامة واحد، وأن العقوبة يوم القيامة واحدة، ولا يوجد عقوبات خاصة.. مضيفاً دا ميزان كلي، مفيش حاجة اسمها ان هذا الشخص لا يعرف أن يستبرئ من بوله.

وأضاف عيسى: عذاب تارك الصلاة يتجاوز العقل.. وكل الأحاديث التي تتحدث عن ذلك موضوعة ومكذوبة.