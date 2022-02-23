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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظهر النجم محمد رمضان، في مقطع فيديو جديد على موقع "إنستجرام"، وهو يغسل أسنانه بمعجون من الذهب، على أنغام أغنيته "متعودة".

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24".

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محمد رمضان يثير الجدل بمعجون من الذهب.. والمفاجأة في سعره (فيديو)

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ووفقا لموقع "gqindia" أطلقت Swiss Smile ، وهي سلسلة من عيادات الأسنان من سويسرا، والتي تقدم أيضًا منتجات نظافة الفم ذات التصميمات والمكونات الفاخرة، مؤخرًا جل الأسنان وفرشاة الأسنان "D’Or".

إنها مجموعة معجون أسنان وفرشاة أسنان يبلغ سعرها 119 دولارًا، ما يعني حوالي 1869 جنيها مصريا.

فرشاة الأسنان مطلية بالذهب الحقيقي في حين أن معجون الأسنان مرصع بالذهب 24 قيراط.

فرشاة الأسنان المطلية بالذهب تحتوي على تسعة أضعاف عدد الشعيرات الفردية في الفرش العادية، مما يجعلها أكثر نعومة وكثافة من نظيراتها.

من ناحية أخرى، يساعد الذهب المنقوع في معجون الأسنان على منع التعرض لمشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات والمتجددة، كما يحتوي جل الأسنان أيضًا على بروتين فيزيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان من التنقية.