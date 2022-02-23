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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت أسرة الفنان الراحل علاء ولي الدين تفاصيل اكتشافهم عدم تغير حال جثمانه بعد سنوات من دفنه. وحل معتز ولي الدين شقيق علاء، مع ابن عمه إسماعيل ولي الدين والناقد طارق الشناوي ضيوفا على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، بمناسبة مرور 19 عاما على وفاة علاء ولي الدين. قال إسماعيل ولي الدين إنه اضطر لدفن علاء ولي الدين مرتين، الأولى بعد وفاته، والثانية كانت قبل سنوات، بسبب رغبة الأسرة في نقل جثمانه إلى مقابر العائلة وأوضح أن أفراد العائلة اجتمعوا مع معتز ولي الدين أخر من تبقى من أسرة علاء بعد وفاة والدته وشقيقه خالد، وقرروا نقل الجثمان، لكن عند فتح المقبرة وجدوه لم يتحلل.

وفسر معتز ولي الدين ما حدث بأنه يعود إلى نوعية التربة المدفون بها المتوفي، وهو التفسير العلمي الذي أكده الطب الشرعي، والأمر شبيه بما حدث في مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وقال إن العائلة طالبته بعد الرجوع لنصيحة بعض الرجال الدين، أن يكون لأسرته مقبرة واحدة، قائلا: "أنا أخر واحد في العيلة، وكان الرأي أننا نعمل ده من باب صلة الرحم" وتابع شقيق علاء ولي الدين: "حصل جدل كتير وناس قالوا دول باعوا التربة وكلام كتير ما يصحش يتقال"، مؤكدا أن ما حدث هو إصلاح مقبرة العائلة لتستقبل جثمان شقيقه علاء بعد نقله من مقبرته في 2019.

وأكد إسماعيل ولي الدين أنه فتح المقبرة بينما وقف معتز بعيدا بسبب تأثره، وقال: "المفاجأة لنا كلنا أن شفنا جثمان علاء زي ما أنا حطيته".

يذكر أن علاء ولي الدين توفى يوم 11 فبراير 2003 عن عمر 39 عاما، بعد عودته من البرازيل التي صور فيها بعض مشاهد فيلم "عربي تعريفة" مع المخرج شريف عرفة، نتيجة لدخوله في غيبوبة سكر صباح أول أيام عيد الأضحى، وأثار خبر وفاته حالة من الصدمة، خاصة أنه في تلك الفترة كان يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي كأحد أهم نجوم الكوميديا في السينما والمسرح.

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أسرة علاء ولي الدين تفجر مفاجأة بشأن سبب نقله من قبره بعد 17 عاماً ولماذا لم يتحلل جثمانه؟

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