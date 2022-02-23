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صنعاء - ميسرا اسماعيل - داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز39 عاما بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني ، لتتصدر دنيا عبد العزيز التريند علي محرك البحث جوجل ، وقد قررت دنيا عبد العزيز إقامة الحفل في وقت مبكر بسبب رفض الفنادق استقبال الحفلات في القاعات المغلقة ليلًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

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سر بكاء الفنانة دنيا عبد العزيز خلال الاحتفال بعقد قرانها.. "صور"

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زواج دنيا عبد العزيز

دموع دنيا

ورغم الفرح والزغاريد الا ان حالة من الحزن انتابه الفنانة دنيا عبد العزيز خلال عقد قرانها حتي انها دخلت في نوبه من البكاء للحظات وذلك بعدما تذكرت والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أكثر من عام، إذ كانت من أقرب الشخصيات لقلبها،ودائما ما عبرت دنيا عن حزنها خلال الفترة الماضية وكان من بين منشوراتها عندما نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع والدتها الراحلة، صحبتها بتعليق: "روحى راحت خلاص، اسألكم الفاتحة والدعاء لأمى الله يرحمها".

والده دنيا عبد العزيز

فرح دنيا عبد العزيز

فاجئت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها بعقد قرانها لتختار يوم 22 فبراير 2022، ليكون تاريخ مميز لزواجها ومن هنا بدأ الجميع يسأل على ذاك الرجل الذي استطاع أن ينال قلبها.



تعليق دنيا عبد العزيز

زوج دنيا عبد العزيز من خارج الوسط الفني ويعمل مهندس معماري، وهو مصري الجنسية.



أبرز الحاضرين بفرح دنيا

كان من أبرز الحاضرين فرح الفنانة دنيا عبد العزيز كلا من الفنانة دنيا سمير غانم وميرفت أمين ومحمود حميدة وهبة مجدي ورشوان توفيق ودينا ودينا فؤاد وعمرو عبدالجليل وسيمون وفردوس عبدالحميد ومحسن محيي الدين وعمرو محمود ياسين وتامر شلتوت والمخرج محمد عبدالعزيز.

اعمال دنيا عبد العزيز

تستعد الفنانة دنيا عبد العزيز لاستكمال تصوير مسلسلها الدرامي الجديد «المداح 2» والذي كانت قد بدأت فى تصوير مشاهده منذ فترة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم وهو من بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي التي كانت فى الجزء الثاني إذ إن الجزء الأول كان من بطولة الفنانة السورية نسرين طافش.

دنيا عبدالعزيز

ولدت دنيا عبد العزيز في 1 من نوفمبر عام 1982، وفي العاشرة من عمرها كان ظهورها الاول لتلعب دور ابنه الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم صراع الزوجات.



دنيا وزوجها

تزوجت الفنانة دنيا عبد العزيز من قبل من المنتج الفني محمد حسيب محمد، ولكن لن يستمر زواجهما لفترة طويل وقرر الثنائي الإنفصال،وبعد تخطي تلك المرحلة، اعلنت خطوبتها على الضابط أحمد صلاح الدين في عام 2012، ولكن لن يشاء القدر أن تستكمل حياتها معه.