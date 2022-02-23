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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت منطقة الطالبية جريمة قتل مثيرة كان بطلها عامل 31 سنة، متهم بقتل زوجته خنقا أثناء ممارسة العلاقة الحميمية معها بمنزل الزوجية بعد فترة من الزواج.

وفي حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قصة مقتل سيدة تدعى "ب. م" على يد زوجها بعد 9 أشهر فقط من زفافهما.

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عريس مصري يقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية والسبب صادم

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الزوج يعمل فني تصليح أجهزة كهربائية، من إحدى قرى محافظة بني سويف ويقيم بمنطقة الطالبية، تزوج من المجني عليها خلال مارس 2021، بعد فترة خطبة استمرت أكثر من عام، كانت علاقتهما خلال تلك الفترة طيبة للغاية، تسير بشكل طبيعي دون أن يتخللها ما يُنبء بأن تلك الزيجة قد تنتهي بجريمة قتل.

اتفق طرفي الخطبة سويًا على موعد عقد القران ومن بعده الزفاف، وبالفعل انتقل الزوجان سويًا إلى شقتهما بالطالبية التي ستتحول لاحقًا إلى مسرح لجريمة قتل بشعة تكون ضحيتها الزوجة، رغم الحياة المادية المستقرة والعلاقات الاجتماعية المتوازنة بين الطرفين في البداية.

ثمة أمر ما يُعكر صفو الزوج بشكل دائم، وربما بدأ ذلك منذ الأيام الأولى للزواج دون إفصاح من الزوج بذلك سواء لأي من أصدقائه أو أحد من أفراد عائلته، كون هذا الأمر سرًا بينه وبين زوجته لارتباطه بعلاقاتهما الحميمة معًا.

"تعبت ومبقتش قادر على طلباتها" مفسرًا الزوج حديثه بشراهة زوجته الجنسية، وهو الأمر الذي بات الزوج يعاني منه بشكل دائم بسبب تفكيره الذي بدأ يتشتت في اتجاهات كثيرة بسبب الرغبة الجنسية المستمرة والزائدة لدى زوجته، وعدم قدرته على السيطرة على ذلك.

المتهم بقتل زوجته كان على خلاف شديد مع زوجته قبل الجريمة بفترة، وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات، وقبل تنفيذ الجريمة أخبر الجيران أن زوجته تركت منزل الزوجية، وبعد أيام حضرت إلى الشقة وأقاما سويًا.

لكن طلبات زوجته الجنسية أصبحت شيئا لا يطاق بالنسبة له ما جعل حياتهما تتحول إلى حلبة صراع دائم نتيجة ما سببه الأمر من أزمة نفسية للزوج، حتى قرر التخلص من زوجته أثناء معاشرتها وخنقتها بالمخدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الجاني ترك جثة الضحية في الشقة لمدة 48 ساعة حتى انبعثت رائحة كريهة مع بدء تحلل الجثمان ليقرر الهرب خشية كشف أمره "قفلت الشقة وطلعت على البلد عشان مفيش حد يفكر أن انا اللي قتلتها".

انبعاث الرائحة الكريهة من شقة بالدور الرابع دفع الأهالي إلى إبلاغ قسم شرطة الطالبية، التي انتقلت بدورها إلى الشقة محل البلاغ وتبين أن الباب مغلقًا من الخارج وبكسره عثر على جثة سيدة بملابسها الداخلية، وتبلغ من العمر 27 سنة، وقد اختفى زوجها في ظروف غامضة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج (فني تصليح أجهزة كهربائية 31 سنة)، وأنه خنقها في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة؛ بسبب خلافات زوجية، وتم القبض عليه داخل قريته.

بعد القبض على الزوج برر جريمته أمام المباحث أن زوجته تعاني من شراهة جنسية وأن هذا الأمر كان سببًا في الخلافات الزوجية بينهما، وأنه خطط لقتلها حتى يستريح من تلك الطلبات التي لا تنتهي.

بدورها تولت النيابة العامة التحقيق عقب تحرر محضر بالواقعة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها.