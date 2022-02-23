نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 أطعمة شائعة تخفض نسبة "الكولسترول الضار" وتسبب تصلب الشرايين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كان الكولسترول الزائد هو حالة تتطلب مشورة طبية بشكل حتمي لتقييم العلاجات، فإن إعادة توازن الغذاء مهمة بالقدر نفسه لمنع المضاعفات المرتبطة بأسلوب حياة غير صحي.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

هذا ما يحدث عندما تتوقف عن استخدام معجون الأسنان؟ وما هي بدائلة الطبيعية؟

5 أطعمة شائعة تخفض نسبة "الكولسترول الضار" وتسبب تصلب الشرايين

احذر هذه المادة السامة في الأرز..ستدفعك لاستبداله فوراً

بسبب فيديو فاضح.. فتاة بدولة عربية أوصلت 8 من أفراد عائلتها إلى حبل المشنقة وهذه قصتها

مصر.. أمن الدولة يدخل على خط أزمة إبراهيم عيسى

عشبة خارقة منتشرة في جميع البلدان العربية..تخلصك من آلام البطن بلحظات.. اكتشفيها

كشف علمي مثير للدهشة.. هذا ما يراه الشخص في لحظة وفاته

ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفه تضع محمد بن زايد وسفير الإمارات بإسرائيل في موقف حرج

عارضة أزياء شهيرة تُصاب بالإعاقة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية

مفيدة جداً.. علاجات منزلية لتنميل الأطراف وأسبابه المرعبة

أمراض أخرى ناتجة عن النوم الكثير والطويل

مكالمة مسربة تورط حمو بيكا.. واتهامات بالرشوة

تقنية بسيطة تساعد على التئام كسور العظام بسرعة مذهلة بدون أعراض جانية

علامتان "مقلقتان" تظهران على الجسم خلال اسابيع قليلة تعتبران من ابرز أعراض السرطان "

7 فوائد رهيبة لن تتوقعها للفلفل الحار..والمفاجأة في رقم 5

كوب من الحليب وملعقة من الكركم ستفعل المعجزات في جسمك

مشروبات مدمرة للقولون العصبي .. تعرف عليها الآن

مكون في مطبخك يحارب 5 أنواع من السرطان.. لن تتوقعه

علامات في العين قد تساعد في الكشف عن مرض مميت مبكرا..تعرف عليها وانقذ نفسك

شاهد..أحدث ظهور لمنى زكي بعد غياب برفقة أحمد حلمي

تحذير..تجاهل وجبة الإفطار قد يسبب مخاطر صحية مزمنة

شاهد .. شاب يثير الرعب بعدما حاول فتح باب طائرة قطرية في الجو والقفز منها

أقوي وصفة طبيعية جبارة لتبيض الأسنان والتخلص من جير الأسنان والاصفرار نهائياً..لا تفوتها

لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض (صور)

فوائد الحلبة علي الريق..تناول كوب واحد كل صباح وانظر ما سيحدث لجسمك

منها " جفاف وتشقق الشفتين"..7 أعراض تشير لنقص خطير في فيتامين ب6..هل تعاني منها؟

لا تشربها أبداً على الريق.. مشروبات قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

خبيرة تغذية: عصير طبيعي ينشط المخ ويزيد حدة الانتباه ويعزز إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء

كاميرات المراقبة في السعودية توثق انقلابًا مروعًا لسيارة بعد اصطدامها بسور خرساني.. وهكذا خرج قائدها (فيديو)

تناول كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم لطرد غازات البطن والانتفاخ فوراُ

تغنيك عن الأدوية.. 4 أطعمة تعالج الانتفاخ والإمساك والقولون

عروس تصدم عريسها وتحتضن حبيبها السابق أمام عينينه خلال حفل الزفاف.. شاهد رد فعله المفاجئة؟؟ (فيديو)

“الغذاء والدواء” السعودية تطلق تحذيرًا مهمًا: لا تشتروا هذه الأنواع من منتجات حليب أطفال.. فيها تلوث قاتل

أول تعليق من علاء وجمال مبارك بعد تسريب حساباتهما المصرفية بسويسرا واكتشاف امتلاكهما حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار

مشهد نادر.. طفلة تحاول شرب حليب من ضرع أنثى الفيل وهذا ما حدث (فيديو وصور)

علامتان مقلقتان على الجسم تنذران بالأصابة بسرطان الدم..احذر تجاهلها

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في معدلات الكولسترول الضار، ولا سيما عادات الأكل غير الصحية، التي تتسبب في زيادة نسب المواد الدهنية في الجسم، وتكثف ترسُّب الدهون على جدران الشرايين، ثم في وقت لاحق تتسبب في تصلبها (الشرايين).

ويمكن للعديد من المكونات الطبيعية، ضمن نظام غذائي صحي، منع ارتفاع الكولسترول في الدم، وعلى رأس القائمة، الثوم والكزبرة ، الشوفان، اللوز، التوت.

- فوفقًاللبحوث العلمية، يعد الثوم عاملًا رئيسيًّا في تقليل الكولسترول السيئ عن طريق منع ترسب المواد الدهنية على جدران الشرايين، فيعمل كمضاد لارتفاع شحميات الدم؛ ما يساعد على تقليل الكولسترول، بحسب «الحرة».

- كما تعرف الكزبرة عمومًا بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والفطريات، وبكونها مدرة للبول ومضادة للجراثيم، ولها دور في محاربة الكولسترول الضار؛ فبذورها تساعد على انهيار الكولسترول السيئ. وللاستفادة من ذلك، ضع ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكزبرة في كوب من الماء، واشرب منه مرتين في اليوم.

- الشوفان حبوب تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، قادرة على توفير الفيتامينات والبروتينات وحمض اللينوليك للجسم؛ فمحتواه العالي من الألياف يعد من العناصر التي تجعله علاجًا فعالًا للكولسترول السيئ في الدم؛ لذلك لا تتردد في تضمين الشوفان في الإفطار مع حليب اللوز أو الفواكه الحمراء.

- اللوز والمكسرات عمومًا تحتوي على خصائص لخفض الكولسترول السيئ، وتساعد على محاربة متلازمة التمثيل الغذائي، وهو ما يساعد على حماية وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.

- تساعد مادة البوليفينول الموجودة في التوت (العنب البري) على تحسين مستويات الكولسترول في الدم. وأدرك العلماء مؤخرًا بعد ذلك أن التوت يساعد بقدر لافت على تقليل الكولسترول في الدم عامةً؛ لذلك يُنصح بشرب كوبين من عصير التوت يوميًّا لتعزيز مستويات الكولسترول الصحية.